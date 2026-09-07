Thợ mỏ vào ca: Cánh tay thép của ngành than

Được ví như "cánh tay thép" vươn dài trong lòng đất, các đơn vị cơ khí ngành than chính là điểm tựa kỹ thuật vững chắc cho mọi tầng moong, đường lò. Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, lực lượng cơ khí mỏ ngày nay đã tự chủ chế tạo nhiều máy móc, giàn chống hiện đại, đáp ứng yêu cầu tinh nhuệ và an toàn của ngành khai thác. Sự sáng tạo bền bỉ cùng tay nghề cao của những người thợ cơ khí đã giúp tối ưu hóa sản xuất, làm chủ công nghệ, giữ cho dòng chảy "vàng đen" của Tổ quốc luôn vận hành thông suốt và an toàn.