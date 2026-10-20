Theo dòng thời sự 20/10/2026: Từ làm sạch dữ liệu đến vận hành thực chất

Một trăm phần trăm dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch, hơn 12.000 hồ sơ cán bộ hoàn thành số hóa và gần 105.000 đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là những kết quả được công bố tại cuộc họp đánh giá Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Quảng Ninh sáng 20/10. Tuy nhiên, một số hồ sơ đã quét vẫn chưa cập nhật thành công lên cơ sở dữ liệu, việc sử dụng nền tảng số tại cơ sở chưa đồng đều. Trong thời gian còn lại của chiến dịch, trọng tâm đang chuyển từ hoàn thành dữ liệu sang đưa các hệ thống vào vận hành, khai thác hiệu quả.