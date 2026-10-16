Để người dân thực sự hưởng lợi từ chuyển đổi số

Từ giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh đến mua bán, kinh doanh... công nghệ số đang ngày càng hiện diện trong đời sống, mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân Quảng Ninh.

Có thửa đất tại phường Hoàng Quế cần làm thủ tục chuyển nhượng cho con, bà Phạm Thị Thường, trú tại khu Công Nông, phường Mạo Khê, không phải đến nơi có đất như trước mà có thể nộp hồ sơ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê. Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền. Thay vì phải đến sớm xếp hàng, bà Thường có thể sử dụng Zalo mini app “Mạo Khê Smart” để lấy số thứ tự và đặt lịch hẹn.

Bà Phạm Thị Thường (khu Công Nông, phường Mạo Khê) sử dụng điện thoại thông minh để truy cập Zalo mini app “Mạo Khê Smart” đăng ký lấy số thứ tự và nhận giờ hẹn trước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê.

Sự thuận tiện bà Thường trải nghiệm là kết quả của việc ứng dụng công nghệ số, từng bước xóa bỏ giới hạn về địa giới trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ được luân chuyển trên môi trường điện tử, giúp người dân giảm đi lại, các cơ quan thuận lợi phối hợp xử lý. Zalo mini app “Mạo Khê Smart” cũng giúp người dân lấy số, tra cứu thông tin và kết quả giải quyết trước khi đến giao dịch. Sau 4 tháng hoạt động, ứng dụng thu hút hơn 8.000 người theo dõi, với hơn 17.500 lượt lấy số trực tuyến.

Nếu trong giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ giúp giảm thời gian chờ đợi, đi lại thì ở lĩnh vực y tế, những tiện ích số đang góp phần đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đến Bệnh viện Bãi Cháy khám định kỳ, bà Sằn Mộc Kíu, xã Hải Lạng, chỉ cần mang theo căn cước công dân để làm thủ tục khám và nhận thuốc bảo hiểm y tế, mọi dữ liệu khám chữa bệnh, kết quả chụp chiếu, xét nghiệm của bà Kíu từ những lần khám trước đây đều đã được lưu trữ trên hệ thống bệnh án điện tử, giúp bà và cả bác sĩ tiết kiệm nhiều thời gian và việc tái khám, phát thuốc cũng nhanh chóng, chính xác hơn.

Việc ứng dụng bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho cả người bệnh và cơ sở y tế. Đến hết tháng 9/2026, ngành Y tế thành phố đã lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,4 triệu người, đạt 98,82% dân số; tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 95,2%. Việc số hóa không chỉ đơn thuần thay thế hồ sơ giấy mà còn tạo điều kiện quản lý, khai thác thông tin sức khỏe phục vụ người dân.

Người dân thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh qua kiosk thông minh tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Không chỉ trong dịch vụ công, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội kinh doanh cho các hộ sản xuất, tiểu thương và hợp tác xã. Cuối tháng 6/2026, UBND phường Hồng Gai phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường ra mắt gian hàng chuyển đổi số tại chợ Hạ Long 1, hướng dẫn tiểu thương livestream bán hàng, xử lý đơn trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai thuế điện tử.

Đầu tháng 10, phường Hà Tu tiếp tục thí điểm mô hình “Chợ số - Văn hóa số” tại chợ Hà Tu, hỗ trợ tiểu thương bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và ẩm thực địa phương. Những hoạt động này đưa công nghệ đến gần hơn với hoạt động kinh doanh truyền thống. Quan trọng hơn, việc hướng dẫn trực tiếp giúp tiểu thương từng bước hình thành kỹ năng số, chủ động thích ứng với thương mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, chuyển đổi số vẫn còn một số khó khăn như hồ sơ đất đai tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, dữ liệu chưa đồng bộ, hạ tầng Internet ở một số nơi còn hạn chế. Khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư cũng chưa đồng đều, nhất là người cao tuổi và những người chưa thành thạo thiết bị thông minh...

HTX Nông - Lâm - Ngư nghiệp Việt Hưng (phường Hoành Bồ) tổ chức phiên livestream bán hàng tại gian hàng chuyển đổi số, chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai). Ảnh: Nguyễn Hoa

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhận định: Để các tiện ích số ngày càng đi sâu vào phục vụ đời sống người dân, yêu cầu trước hết đặt ra là quá trình phát triển các nền tảng, ứng dụng phải đi đôi với hoàn thiện chất lượng dịch vụ; hệ thống dữ liệu phải được đảm bảo luôn đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung và khai thác hiệu quả, an toàn. Cùng với đó, việc phổ cập kỹ năng số cần được duy trì thường xuyên tại cơ sở, quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chưa thành thạo thiết bị thông minh… Cùng với hướng dẫn sử dụng dịch vụ, yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cũng phải trở thành nội dung thiết yếu trong quá trình nâng cao năng lực số cho cộng đồng.

Từ mở rộng ứng dụng, Quảng Ninh đang hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng công nghệ số. Các tiện ích chỉ thực sự phát huy giá trị khi dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực và bảo đảm an toàn cho người dân.