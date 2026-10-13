Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả công tác Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Quảng Ninh đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại phường Mạo Khê, việc ứng dụng chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 đang mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường đã ban hành 203 văn bản để triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng năm 2026.

Trong tổng số 161 nhiệm vụ được giao triển khai năm 2026, đến nay phường Mạo Khê đã hoàn thành 133 nhiệm vụ (đạt 82,6%); 28 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đồng bộ với thành phố, bảo đảm tiến độ đề ra. Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận trong công tác chuyển đổi số của phường Mạo Khê, như đẩy mạnh số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử; triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, hoàn thành 12 cơ sở dữ liệu lĩnh vực y tế; cập nhật 27.556 thửa đất, đạt 100% lên nhóm 1 trên hệ thống iLIS. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động dạy học, quản lý, triển khai học bạ số tại 100% trường học trên địa bàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy phường, công tác xây dựng chính quyền số, phát triển các nền tảng phục vụ người dân tiếp tục được chú trọng. Hiện nay 100% văn bản điện tử của khối Đảng và khối chính quyền được xử lý toàn trình; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Đặc biệt, ứng dụng zalo mini app “Mạo Khê Smart” và Cổng thông tin Bản đồ số du lịch thông minh tiếp tục được triển khai tạo thuận lợi cho người dân và du khách.

Hạ tầng số từng bước được hoàn thiện, đến tháng 9/2026, trên địa bàn phường có 133 trạm BTS, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 100%, phủ sóng 5G ước đạt 95%. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với 42 lớp, đến nay phường đã cài đặt mới 7.897 chữ ký số cá nhân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 12.887 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%; triển khai lấy số giải quyết TTHC trực tuyến từ xa với 16.800 lượt.

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Ông Nguyễn Văn Ngoãn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường Mạo Khê cho biết: Phường tiếp tục khuyến khích các ngành, lĩnh vực chủ động nghiên cứu, đề xuất những mô hình mới, cách làm hay, giải pháp thiết thực, bảo đảm việc ứng dụng KHCN và chuyển đổi số thực sự mang lại hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào xử lý công việc. Bên cạnh đó tập trung làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ sử dụng các nền tảng số và công nghệ thông tin, nhất là các tiện ích trực tiếp phục vụ đời sống và giải quyết TTHC.

Không chỉ tại phường Mạo Khê, chuyển đổi số đang được triển khai đồng bộ tại các tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh, từng bước tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, hạ tầng mạng diện rộng của các cơ quan Đảng được kết nối thông suốt với Trung ương, bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định. Tỷ lệ văn bản điện tử phát hành toàn trình của thành phố đạt 86,1%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố.

Việc sử dụng phần mềm họp không giấy cũng tạo chuyển biến trong phương thức làm việc trong các cấp ủy Đảng. Từ khi triển khai vào tháng 11/2025 đến nay, toàn thành phố đã khởi tạo 3.852 cuộc họp trên hệ thống. Công tác quản lý dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên được tập trung thực hiện, đến nay 59 đảng bộ đã hoàn thành làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng (đạt 100%); 58 đảng bộ hoàn thành làm sạch dữ liệu cơ bản của đảng viên trên hệ thống.

Dữ liệu được chuẩn hóa tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tổng hợp thông tin, nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế sai lệch. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức Đảng tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, từng bước giảm những khâu xử lý thủ công, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng viên khu phố Quang Trung 5B, phường Uông Bí, hướng dẫn nhau cách sử dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất, hiệu quả và bền vững, hiện nay các cơ quan Đảng trong toàn thành phố đang nỗ lực chuyển đổi phương thức làm việc dựa trên hồ sơ, giấy tờ sang môi trường số. Tăng cường xử lý công việc trên các hệ thống thông tin dùng chung; thực hiện trao đổi, xử lý văn bản điện tử, ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử, sử dụng phòng họp không giấy; từng bước giảm giấy tờ, giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và hạn chế việc xử lý công việc thủ công.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa và quản trị dữ liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác. Tiếp tục nâng cao tập huấn kỹ năng số cho các cán bộ và đảng viên.

Từ những thay đổi trong công việc hằng ngày, chuyển đổi số đang góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh.