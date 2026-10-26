Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ về đích sớm

Triển khai Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, thành phố Quảng Ninh tập trung rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tăng cường kiểm tra, đôn đốc đến cơ sở. Cách làm quyết liệt, bám sát thực tiễn giúp nhiều phần việc hoàn thành trước kế hoạch, nhất là số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên và đưa các nền tảng số vào xử lý công việc thường xuyên.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì buổi làm việc về kết quả thực hiện Chiến dịch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Một trong những chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày tại thành phố Quảng Ninh là cách tổ chức công việc theo hướng cụ thể, có kiểm đếm và gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có sản phẩm rõ ràng. Các đơn vị tập trung rà soát từng nhóm nhiệm vụ, nhận diện khâu còn vướng, phân công cán bộ phụ trách và thường xuyên cập nhật tiến độ để kịp thời điều chỉnh cách làm.

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng số trong hoạt động chuyên môn. Đến nay, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sau khoảng 50 ngày thực hiện, rút ngắn một nửa thời gian so với kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác chuyển đổi số của MTTQ hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cán bộ Hội người cao tuổi chủ động tự học, nâng cao kỹ năng số.

Trong đó, việc thay đổi phương thức xử lý văn bản là kết quả cụ thể. Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố đẩy mạnh sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, thực hiện ký số, giao việc, theo dõi tiến độ và xử lý văn bản toàn trình. Tỷ lệ phát hành văn bản toàn trình tăng từ 25% vào tháng 3/2026 lên 98%, góp phần giảm khâu xử lý thủ công, rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác.

Cùng với đó, cơ quan đã hoàn thành rà soát, tiếp nhận, triển khai các nền tảng, ứng dụng số dùng chung do Trung ương và thành phố chuyển giao; tham mưu đưa ứng dụng “Phòng họp không giấy” và chức năng “Phiếu lấy ý kiến” trên hệ thống ICPV-Cabinet vào sử dụng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chuyên viên Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ thành phố, bộ phận chuyển đổi số đã phối hợp với Văn phòng, các ban chuyên môn và hội quần chúng rà soát, cập nhật thiết bị, chứng thư số của các đơn vị; đồng thời hướng dẫn thao tác ký số, xử lý văn bản toàn trình, bảo đảm tiến độ tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo của cấp trên.

ĐVTN tích cực ứng dụng công nghệ số vào triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để các nền tảng số vận hành ổn định, hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin cũng được quan tâm. 100% máy tính của cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố được cài đặt phần mềm quản lý mã độc tập trung EDR; hệ thống mạng LAN được nâng cấp, lắp đặt tường lửa, nâng cấp thiết bị chuyển mạch, phục vụ phân tách và kiểm soát các luồng mạng. Các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ, đạt tỷ lệ trên 90%.

Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng bảng theo dõi nhiệm vụ, rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 50 ngày. Tổ công tác do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt thường xuyên hỗ trợ, kiểm đếm tiến độ hằng tuần và đôn đốc các nhiệm vụ chậm. Nhờ đó, nhiều hội quần chúng đã đạt 100% trong xử lý văn bản toàn trình.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hoàng Văn Mai cho biết: Sau khi thành lập, Hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thành 100% kết nối mạng LAN nội bộ, 100% văn bản được xử lý toàn trình trên hệ thống tác nghiệp của MTTQ; đẩy mạnh họp, tập huấn trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Trước khó khăn do tuổi cao, kỹ năng số chưa đồng đều, Hội phối hợp với Tổ công tác chuyển đổi số của MTTQ, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên trong hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và qua điện thoại, đồng thời khuyến khích cán bộ chủ động tự học, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

100% máy tính của cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố được cài đặt phần mềm quản lý mã độc tập trung EDR.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong Chiến dịch sau khoảng 50 ngày. Thời gian tới, MTTQ thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nền tảng số trong xử lý công việc từ cấp thành phố đến cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học số”, phổ cập kỹ năng số trong nhân dân.

Trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, yêu cầu đặt ra không dừng ở hoàn thành các đầu việc theo kế hoạch mà còn phải bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật chính xác, phục vụ trực tiếp công tác quản lý và điều hành.

Tính đến ngày 18/10, trong tổng số 11 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm điểm nghẽn về chuyển đổi số, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, 4 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình của Trung ương. Kết quả nổi bật là dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch 100%, dữ liệu đảng viên cơ bản được làm sạch đạt 99%, vượt chỉ tiêu 98% của Trung ương. Đặc biệt, toàn thành phố đã hoàn thành số hóa 12.038/12.038 hồ sơ cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong giai đoạn 1, sớm hơn yêu cầu 70 ngày.

Khối lượng công việc lớn được triển khai đồng thời ở nhiều khâu. Toàn thành phố đã chỉnh lý 81.462 hồ sơ, scan 60.261 hồ sơ và cập nhật thành công 26.792 hồ sơ lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Việc theo dõi riêng từng công đoạn giúp cơ quan chức năng xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, phần việc đang thực hiện và những khâu cần tập trung thêm nhân lực, bảo đảm tiến độ chung.

Đảng bộ phường Mạo Khê đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Để đạt kết quả này, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch, xác định cụ thể người phụ trách, nội dung công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Tổ công tác 408 được thành lập, kết hợp theo dõi báo cáo trên hệ thống với kiểm tra trực tiếp tại 50 địa phương, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, nhân lực, quy trình thực hiện và bảo mật thông tin.

Công tác giám sát cũng được tăng cường để kiểm soát tiến độ và chất lượng. Chương trình giám sát 11 cấp ủy đã hoàn thành, trong đó có 6 đảng bộ được kiểm tra trực tiếp. Qua kiểm tra, hướng dẫn tại cơ sở, những khó khăn trong quá trình triển khai được nhận diện cụ thể hơn, giúp các đơn vị thống nhất cách thực hiện, hạn chế tình trạng chậm tiến độ do thiếu hướng dẫn hoặc vướng mắc về nghiệp vụ.

Thực tiễn kết quả tại các cơ quan, đơn vị thời gian qua cho thấy, những kết quả đạt được trong Chiến dịch cho thấy sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện chuyển đổi số của thành phố. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành sớm, tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình tăng, dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên được làm sạch với tỷ lệ cao, khối lượng hồ sơ số hóa lớn được hoàn thành trước thời hạn. Với những nhiệm vụ đang thực hiện theo lộ trình của Trung ương, các cơ quan liên quan cần tiếp tục bám sát yêu cầu, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ (ngày 17/7/2026) được UBND thành phố cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 343/KH-UBND (ngày 27/7/2026); đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện trên hệ thống trực tuyến, duy trì chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo kết quả giám sát đến ngày 23/10/2026, toàn thành phố có 30/53 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 56,6%; 23 nhiệm vụ đang triển khai. Trong đó, các nhóm nhiệm vụ về thể chế, chỉ đạo; kỷ luật, thực thi; nguồn nhân lực và kinh tế số đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao; nhóm nền tảng số hoàn thành 4/5 nhiệm vụ. Nhiều kết quả cụ thể được ghi nhận trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, trang bị thiết bị đầu cuối và bố trí, giải ngân kinh phí. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, đôn đốc tiến độ và cập nhật số liệu minh chứng, tạo cơ sở để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, thành phố Quảng Ninh đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch Chiến dịch 100 ngày. Kết quả này tạo tiền đề để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng số, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được duy trì thường xuyên, thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.