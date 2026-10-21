Theo dòng thời sự 21/10/2026: Động lực tăng trưởng từ nuôi trồng thủy sản

Hơn 161.000 tấn thủy sản được sản xuất trong 9 tháng năm 2026, tăng trên 23% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sản lượng từ nuôi trồng tăng hơn 36%, cao hơn nhiều so với mức tăng của khai thác. Đây là một trong những lĩnh vực đóng góp nổi bật vào kết quả tăng trưởng của ngành nông nghiệp Quảng Ninh. Bước vào quý IV, cùng với duy trì sản xuất, ngành đang tập trung kiểm soát dịch bệnh, mở rộng các mô hình nuôi hiện đại và kết nối tiêu thụ. Những yếu tố nào đang tạo ra mức tăng này và đâu là nhiệm vụ trọng tâm trong chặng cuối năm?