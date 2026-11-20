Nâng giá trị thủy sản từ mô hình nuôi trên bờ

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thủy sản khai thác tự nhiên, anh Hà Thanh Tiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Khánh Đan (xã Đầm Hà), đã mạnh dạn đầu tư hệ thống bể nuôi, dưỡng thủy sản trên bờ. Mô hình bước đầu mở ra hướng đi mới trong bảo quản, nâng chất lượng và chủ động nguồn cung các loài thủy sản có giá trị kinh tế.

Anh Hà Thanh Tiêu đầu tư hệ thống bể xi măng với 10 ô nuôi để nuôi và dưỡng các loại thủy sản.

Tại thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, trên diện tích khoảng 500m², anh Hà Thanh Tiêu đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng khu nuôi thủy sản trên cạn với 10 ô bể xi măng. Các bể được thiết kế hệ thống lọc nước vận hành liên tục, kết hợp nền đáy cát nhằm tạo môi trường phù hợp cho các loài thủy sản sinh trưởng. Những đối tượng được lựa chọn nuôi, dưỡng chủ yếu là ghẹ, ngao giấy, ốc và một số loại thủy sản đặc sản khác.

Nguồn nước đầu vào và các thông số pH, độ mặn... luôn được anh Hà Thanh Tiêu kiểm tra thường xuyên.

Ý tưởng đầu tư xuất phát từ chính hoạt động thu mua, chế biến thủy sản của HTX Khánh Đan. Trong quá trình thu mua nguyên liệu từ tàu cá của ngư dân, anh Tiêu nhận thấy nguồn cung các loại thủy sản có giá trị thường biến động theo thời tiết và mùa vụ. Khi biển động, nguồn hàng khan hiếm, giá tăng cao; ngược lại, thời điểm sản lượng dồi dào, giá thu mua giảm. Điều này gây khó khăn cho việc duy trì nguồn nguyên liệu ổn định và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Anh Hà Thanh Tiêu đang nghiên cứu cho ghẹ đẻ để tạo nguồn giống cho nuôi thương phẩm.

Từ thực tế đó, sau khi tìm hiểu các mô hình nuôi ở nước ngoài, anh quyết định đầu tư hệ thống bể trên bờ để chủ động nuôi, dưỡng thủy sản. Những con chưa đạt kích cỡ, chất lượng thương phẩm được tiếp tục chăm sóc đến khi đủ tiêu chuẩn mới đưa ra thị trường. Cách làm này vừa giúp ổn định nguồn hàng, vừa nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Anh Hà Thanh Tiêu cho biết: Nuôi thủy sản trong hệ thống bể có thể chủ động kiểm soát một số yếu tố môi trường, hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, nhất là trong những đợt mưa bão, biển động. Nguồn giống hiện được HTX thu mua từ các hộ ngư dân trên địa bàn; sản phẩm sau quá trình nuôi, dưỡng được cung ứng cho thị trường trong nước. Thời gian tới, HTX tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nghiên cứu nâng cấp công nghệ và mở rộng quy mô. Định hướng lâu dài là phát triển nguồn giống, tiến tới nuôi thương phẩm với sản lượng ổn định, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tôm vằn - một loài tôm tự nhiên giá trị cao được cơ sở đưa vào nuôi dưỡng trong bể xi măng kết hợp nền đáy cát tự nhiên.

Đánh giá về mô hình, ông Lục Văn Long, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, cho biết: HTX Khánh Đan đang nghiên cứu hướng thu gom ghẹ có trứng từ nguồn tự nhiên để tập trung nghiên cứu sinh sản. Đây là ý tưởng mới, có thể ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần chủ động nguồn giống và phát triển nuôi thương phẩm. Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch các khu vực có điều kiện phù hợp về hạ tầng để thu hút đầu tư nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho những mô hình có tính đổi mới, ứng dụng công nghệ phát triển. Qua đó, khai thác hiệu quả lợi thế vùng biển, bãi triều, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy kinh tế thủy sản theo hướng bền vững.

Từ ý tưởng xuất phát trong hoạt động chế biến, thu mua thủy sản, mô hình của HTX Khánh Đan cho thấy hướng tiếp cận mới trong tổ chức sản xuất, đó là không chỉ dựa vào nguồn khai thác tự nhiên mà từng bước chủ động nuôi dưỡng, nâng chất lượng và ổn định nguồn cung. Đây cũng là hướng đi cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để phát huy tiềm năng thủy sản của địa phương.