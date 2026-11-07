Đảm bảo năng lực cung ứng cá giống chất lượng cao

Những năm gần đây, cùng với kết quả về công tác cải tiến kỹ thuật và thay đổi quy trình nuôi, cũng như mở rộng số lượng cơ sở và quy mô nuôi thì khâu sản xuất và cung ứng giống cho 2 đối tượng cá biển và cá nước ngọt của thành phố cũng đang ngày càng được cải thiện.

Chăm sóc cá giống ở Công ty CP Thủy sản Minh Trường (xã Hoàng Quế).

Đến thăm HTX sản xuất giống và NTTS Bắc Việt (xã Đầm Hà) đúng thời điểm đơn vị này đang di chuyển cá giống bố mẹ từ cơ sở Đầm Hà sang khu vực lồng nuôi ngoài biển tại đặc khu Vân Đồn. Những con cá song vang bố mẹ nặng đến trên dưới 70kg/con là tài sản rất quý của Bắc Việt, cho phép Bắc Việt có thể triển khai công nghệ cho cá đẻ tại chỗ kết hợp công nghệ ấp trứng sau đẻ để tạo ra những đàn cá giống khỏe mạnh. Việc Bắc Việt di chuyển cá bố mẹ từ khu ao nuôi trong bể ra nuôi tại lồng bè trên biển còn là chiến lược nâng cao hơn một bước về chất lượng giống so với hiện nay.

Anh Ngô Văn Đạt, Giám đốc HTX sản xuất giống và NTTS Bắc Việt cho biết: Trong khi làm giống tại bể ở cơ sở trên bờ, chúng tôi có thuận lợi hơn trong việc giám sát, chăm sóc, tuy nhiên làm giống trên biển là làm trên môi trường sống thực tế của con cá cho đến khi trưởng thành và thu hoạch, con cá giống từ khi ra đời đã nằm trong môi trường nước biển thì sẽ có độ thích nghi cao hơn, tỷ lệ sống, khả năng kháng thể và tốc độ tăng trưởng mỗi cá thể sẽ cao hơn, có lợi hơn cho khách hàng nuôi thương phẩm.

Được biết, hiện HTX sản xuất giống và NTTS Bắc Việt đang là cơ sở sản xuất giống cá biển quy mô lớn nhất của Quảng Ninh với khả năng cung ứng hàng triệu con giống song, chim, giò, rìa… mỗi năm. Cơ sở này cũng đang có kế hoạch mở rộng sản xuất bởi đánh giá dư địa NTTS cá biển của Quảng Ninh sẽ tăng, đồng thời tính cạnh tranh của sản phẩm cá giống của đơn vị so với các loại giống cùng loại khác trên thị trường đang cao.

Ở hoạt động cung ứng giống cá nước ngọt, hiện Quảng Ninh được đánh giá có khả năng đáp ứng đến 95% nhu cầu thị trường, nhiều cơ sở giống cá nước ngọt đã và đang chuyển đổi mạnh mẽ công nghệ làm giống, hướng tới những vùng nuôi cá trọng điểm ngoài thành phố.

Với 5ha mặt bằng và nhiều khu nuôi riêng biệt, Công ty CP Thủy sản Minh Trường (xã Hoàng Quế) hiện đang chỉ tập trung sản xuất một đối tượng nuôi cá rô phi đơn tính, số lượng đạt đến 15 triệu con giống/năm. Cũng lựa chọn áp dụng công nghệ cho cá đẻ tại chỗ, song cái hay của Minh Trường là thực hiện triệt để việc chuyển giới tính của con cá, đảm bảo khi cá giống xuất cho khách hàng là 100% đơn tính, giải quyết được vấn đề cá sinh sản trong quá trình nuôi thương phẩm. Anh Nguyễn Như Trường, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Trường cho biết: Trong quá trình sản xuất, chúng tôi lấy phản hồi của khách hàng làm cơ sở đánh giá chất lượng giống của mình. Những phản hồi của khách hàng gần đây đều rất tốt. Hiện đơn vị ngoài cung ứng cho thị trường Quảng Ninh còn đang xuất giống chủ lực cho các vùng nuôi cá trọng điểm Hải Phòng và một số tỉnh thành phía Bắc.

Kiểm tra cá giống tại trại nuôi Móng Cái 1 thuộc Công ty CP Tập đoàn Agribiotech.

Cùng phân khúc giống cá nước ngọt, trại nuôi Móng Cái 1 thuộc Công ty CP Tập đoàn Agribiotech đang áp dụng quy trình nhập cá giống từ Trung Quốc về để dưỡng và cung ứng cho các hộ nuôi. Cơ sở này có hệ thống hạ tầng khá hiện đại, bao gồm hệ thống cấp nước vào, ra để dưỡng cá được đầu tư bài bản, quan trọng là các đối tác cung ứng giống cho đơn vị đều được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn giống hiện hành. Điều này giúp Agribiotech tạo được niềm tin với khách hàng, qua đó phát triển bền vững. Bà Bùi Thị Hoài, đại diện cơ sở nuôi Móng Cái 1 thuộc Công ty CP Tập đoàn Agribiotech cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhiều cơ sở nuôi tôm chuyển sang hoặc kết hợp đổi vụ nuôi cá nước ngọt, vì vậy, nhu cầu giống cao hơn. Đơn vị xác định đây sẽ là xu hướng phát triển trong thời gian tới cũng là cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Từ những thuận lợi về diện tích mặt nước và cơ chế chính sách của thành phố, NTTS bao gồm nuôi cá biển và cá nước ngọt đang là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, khẳng định chiếm giá trị lớn trong tổng thể hoạt động kinh tế thủy sản trên địa bàn. Việc các đơn vị cung ứng giống cá của Quảng Ninh đang từng bước nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai là cơ sở để Quảng Ninh hiện thực hóa chiến lược tập trung NTTS ở những đối tượng trọng điểm và NTTS tiến ra biển.