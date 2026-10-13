Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Chiều 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Quảng Ninh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026). Đến dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Từ ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Từ đó, ngày 13/10 trở thành dịp để xã hội ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi doanh nhân về trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng và đất nước.

Với gần 1.000 hội viên, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp, nơi doanh nghiệp có thể tìm đến để chia sẻ khó khăn, kết nối hợp tác, tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực và cùng nhau phát triển.

Lãnh đạo VCCI tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Hiệp hội đã từng bước chuyển hoạt động theo hướng lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hiệp hội đã triển khai nhiều lớp đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp với các sở, ngành trao đổi, kiến nghị và tháo gỡ nhiều vướng mắc; tích cực tham gia góp ý, phản biện đối với các dự thảo chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Nhờ đó, các hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua thách thức, tiên phong đổi mới, không ngừng sáng tạo, phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho thành phố. 9 tháng năm 2026, thành phố có thêm 2.735 doanh nghiệp thành lập mới; tạo thêm việc làm cho 23.650 lao động.

Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố sẽ tiếp tục tập trung lắng nghe doanh nghiệp thường xuyên hơn, sâu sát hơn, cụ thể hơn; nâng chất lượng đào tạo, tư vấn, hỗ trợ; kết nối doanh nghiệp với chính quyền, với tổ chức và với nhau, để tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn; tổng hợp những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của từng doanh nghiệp để kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ.