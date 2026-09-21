Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045

Mục tiêu lớn nhất của Chiến lược là đưa giáo dục đại học trở thành “hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia”, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

Sinh viên đại học trong Lễ tốt nghiệp. Ảnh: FTU

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày 18/9/2026, phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là bước cụ thể hóa Điều 7 Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn .

Mục tiêu lớn nhất của Chiến lược là đưa giáo dục đại học trở thành “hạ tầng tri thức chiến lược quốc gia”, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

Chiến lược không chỉ đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2030 hay 2035, mà tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển và quản trị đại học.

Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn; tỷ lệ học đại học trong nhóm dân số 18-22 tuổi đạt 45%; người học sau đại học chiếm 15%; người học STEM chiếm 40% quy mô ở mỗi trình độ; 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng...

Chiến lược đặt mục tiêu tỷ lệ người học sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong vòng 12 tháng đạt 90%. Đồng thời, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 50%, hình thành 20 trung tâm nghiên cứu xuất sắc hàng đầu khu vực và nâng tỷ trọng thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức của các cơ sở giáo dục đại học lên 15%.

Về hội nhập quốc tế, mục tiêu đến năm 2035 là đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam từng bước vào nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN; có 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.

Chiến lược cũng xác định khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm thực hiện các chiến lược quốc gia, vùng, ngành; trong đó phát triển từ 3 đến 5 cơ sở thành đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Đồng thời, đầu tư phát triển từ 20 đến 25 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia và 10 trung tâm nghiên cứu xuất sắc cấp độ quốc tế thuộc các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày 18/9/2026, phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, mời xem tại đây.