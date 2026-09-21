Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khơi thông nguồn lực xã hội. 9 tháng năm 2026, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.



UBND thành phố tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng (tháng 9/2026).

Theo thống kê đến giữa tháng 9, Quảng Ninh có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng; 925 doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc hoạt động trở lại. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 13.763. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 45.114 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm khoảng 60,9% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 70% lao động. Những con số này cho thấy kinh tế tư nhân đã trở thành khu vực có quy mô lớn, hiện diện rộng trong nền kinh tế và giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố không chỉ chú trọng gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà còn từng bước nâng cao chất lượng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của khu vực tư nhân.

Các chương trình đào tạo, tư vấn quản trị được đẩy mạnh. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố tổ chức 19 lớp đào tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút gần 800 học viên tham gia. Cùng với đó, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy thông qua việc hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho 531 lượt hồ sơ, doanh nghiệp. Hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, tạo cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được xác định là giải pháp nền tảng để củng cố niềm tin và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đến nay, 100% danh mục TTHC đã được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử; 1.262 thủ tục do các bộ, ngành Trung ương ban hành được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; 713 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38%.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%. Qua đó, thành phố từng bước giảm chi phí, thời gian tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Vị trí mặt bằng đầu tư Khu công nghiệp An Hưng (phường Uông Bí) đang được tích cực triển khai.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, mặt bằng và tiến độ dự án, Quảng Ninh đã thành lập các tổ công tác, phân công rõ trách nhiệm xử lý vướng mắc trong đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và GPMB. Thành phố đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tiền thuê đất, pháp lý, KHCN và đổi mới sáng tạo, góp phần giảm chi phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động. Việc tập trung xử lý từng dự án, từng nhóm vấn đề đã góp phần khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực tư nhân.

Tinh thần đồng hành còn được thể hiện qua việc duy trì đối thoại, tiếp nhận và xử lý trực tiếp kiến nghị từ doanh nghiệp. Trong 9 tháng, UBND thành phố tổ chức 10 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực; hơn 200 kiến nghị đã được giải quyết. Các nội dung đều được giao cơ quan chủ trì giải quyết, xác định thời hạn và theo dõi, đôn đốc, qua đó tạo kênh tương tác thường xuyên, giúp chính quyền kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ Nghị quyết số 68-NQ/TW, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, bình đẳng, giảm chi phí tuân thủ; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và quyền cạnh tranh của doanh nghiệp. Thành phố cũng chú trọng hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận các nguồn lực, nhất là đất đai, vốn, KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nhân lực chất lượng cao; gắn thu hút đầu tư với phát triển hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, khu công nghiệp, đô thị thông minh, ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Với cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển làm trọng tâm, thành phố Quảng Ninh đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, tạo nền tảng để kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.