EU xác nhận bị tấn công mạng bằng trí tuệ nhân tạo

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 19/11 xác nhận Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tháng 10/2026. Một số ứng dụng kỹ thuật số của EU hiện vẫn chưa hoạt động trở lại, trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngày 31/7, EU chính thức thành lập một lực lượng chuyên trách mới tại Brussels

﻿nhằm tăng cường giám sát các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Ảnh: AP

Phát biểu tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn EC Thomas Regnier cho biết vụ tấn công được phát hiện lần đầu vào ngày 22/10. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ hệ thống. Theo ông Regnier, đây là lần đầu tiên EU công bố một cuộc tấn công mạng có sử dụng công cụ AI. Công nghệ này có thể bị lợi dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật và phục vụ hoạt động tấn công mạng.

Tuy nhiên, EC chưa công bố thông tin chi tiết về phương thức tấn công cũng như danh tính tổ chức hoặc cá nhân có thể đứng sau vụ việc.

Theo trang tin Politico, cuộc tấn công kéo dài ít nhất 10 ngày, ảnh hưởng đến một số công cụ dịch thuật, xử lý hoàn trả chi phí và các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tiền lương, bảng chấm công. Tuy nhiên, người phát ngôn EC từ chối xác nhận những thông tin này.

Để ứng phó với sự cố, EU đã tạm thời ngừng hoạt động một số ứng dụng kỹ thuật số. Phần lớn hệ thống sau đó được khôi phục, song một số công cụ vẫn chưa thể hoạt động bình thường. EC cho biết đến nay chưa phát hiện bằng chứng cho thấy vụ tấn công gây rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên của cơ quan này.

Công tác bảo đảm an ninh mạng cho các cơ quan và tổ chức thuộc EU do Đội Ứng cứu khẩn cấp máy tính của EU (CERT-EU) phụ trách. Riêng tại Brussels, các cơ quan EU hiện có tổng cộng khoảng 40.000 nhân viên.