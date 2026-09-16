Italy gia hạn kiểm soát biên giới với du khách từ Tây Ban Nha

Italy ngày 15/9 đã gia hạn thêm 15 ngày các biện pháp kiểm soát biên giới đối với du khách từ Tây Ban Nha. Biện pháp này được áp dụng sau khi hơn 72.000 người di cư từ Ma-rốc tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hồi cuối tháng 7.

Người di cư tập trung trên một ngọn đồi khi tìm cách vượt biên từ thị trấn Fnideq của Ma-rốc vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP

Mặc dù phần lớn người di cư đã trở về Ma-rốc, chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng các nhà lãnh đạo châu Âu có quan điểm cứng rắn về vấn đề di cư đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn tại Ceuta hồi tháng 7 để chỉ trích chính sách di cư của Thủ tướng theo đường lối Xã hội chủ nghĩa Pedro Sánchez. Vài tháng trước cuộc khủng hoảng Ceuta, chính phủ của ông Sánchez đã thúc đẩy việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú của người di cư.

Italy áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới, chủ yếu là kiểm tra ngẫu nhiên của cảnh sát tại các sân bay và cảng biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha với lý do có nguy cơ đe dọa an ninh nội bộ. Bộ Nội vụ Italy ngày 15/9 cũng sử dụng lý do tương tự để biện minh cho việc gia hạn kiểm soát biên giới. Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết đã thông báo với Liên minh châu Âu và các chính phủ châu Âu khác rằng “những rủi ro cao đối với an ninh nội bộ vẫn tồn tại, bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến khả năng các phần tử khủng bố xâm nhập”.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, nước này cũng gia hạn thêm 15 ngày các biện pháp kiểm soát biên giới đối với người đến từ Italy. Madrid áp dụng các biện pháp đáp trả này sau khi Rome triển khai kiểm soát biên giới với người đến từ Tây Ban Nha, và cho rằng các biện pháp ban đầu của Italy vẫn còn hiệu lực.

Du lịch miễn thị thực nhưng đi kèm điều kiện

Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên có một khu vực đi lại miễn thị thực mang tên Schengen, cho phép công dân của hầu hết các nước EU di chuyển dễ dàng qua biên giới để làm việc và du lịch. Theo EU, các quốc gia thành viên được phép tạm thời tái áp dụng kiểm soát tại các đường biên giới nội bộ của khối trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng, chẳng hạn nguy cơ đối với an ninh nội bộ. Tuy nhiên, EU cũng cho biết kiểm soát biên giới chỉ nên được áp dụng như biện pháp cuối cùng trong những tình huống đặc biệt và phải có thời hạn. Ngay cả trước khi Italy áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới, những người rời Ceuta và Melilla – vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi vốn đã phải trải qua các thủ tục kiểm tra biên giới của EU tại cảng biển và sân bay.

Các tổ chức phi chính phủ cho biết hơn 140 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt vào vùng lãnh thổ này, trong đó có những người chết đuối hoặc bị giẫm đạp trong lúc đám đông chen lấn để vượt qua một hàng rào chắn trên đê chắn sóng. Hơn 5.000 người di cư vẫn ở lại Ceuta, kéo dài cuộc khủng hoảng nhân đạo đã trở thành gánh nặng chính trị đối với Thủ tướng Sánchez tại Tây Ban Nha và cả bên ngoài nước này. Chính phủ của ông đã quyết định ân xá cho những người nhập cư không có giấy phép cư trú, nếu họ có thể chứng minh đã sống tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng và đến nước này trước ngày 1/1 năm nay. Hơn 1 triệu người đã nộp đơn trước khi thời hạn tiếp nhận hồ sơ kết thúc.