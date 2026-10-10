Vụ trộm rượu vang lớn nhất lịch sử Italy: 30.000 chai trị giá 5 triệu euro bị đánh cắp

Nhà sản xuất rượu vang danh tiếng Marchesi Antinori ngày 9/10 cho biết khoảng 30.000 chai rượu vang của hãng, trị giá tổng cộng khoảng 5 triệu euro (5,8 triệu USD), đã bị đánh cắp tại một cơ sở ở vùng Tuscany. Đây là vụ trộm rượu vang lớn nhất từng được ghi nhận tại Italy.

Từ trái sang: các chai rượu vang đỏ Tignanello, Solaia và Guado al Tasso niên vụ 2023,

﻿nằm trong số 10.000 chai bị đánh cắp. Ảnh: AP

Vụ trộm xảy ra tối 3/10 tại cơ sở của Marchesi Antinori gần thị trấn Cortona, tỉnh Arezzo. Một nhóm gồm ít nhất 7 đối tượng đã lấy đi nhiều chai rượu vang quý, trong đó có các dòng nổi tiếng như Solaia, Tignanello và Guado al Tasso. Vụ việc được phát hiện hôm 6/10, nhưng đến ngày 9/10 công ty mới công bố để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Giám đốc điều hành Renzo Cotarella cho biết các đối tượng đã vô hiệu hóa hệ thống báo động và camera giám sát trước khi đột nhập bằng hai xe tải lớn. Chúng sử dụng xe nâng của công ty để chất rượu lên xe rồi tẩu thoát trong đêm.

“Đây là một nhóm trộm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhóm này có thể liên quan đến các vụ trộm nhằm vào những cơ sở sản xuất rượu vang khác tại Italy trong những tháng gần đây. Italy chưa từng ghi nhận vụ trộm rượu vang nào có quy mô và giá trị lớn như vậy”, ông Cotarella nhận định.

Toàn bộ số rượu bị đánh cắp thuộc niên vụ 2023, thường được bán lẻ với giá từ 150-500 euro mỗi chai. Trong đó có khoảng 10.000 chai Solaia, một trong những dòng rượu chủ lực của Antinori, thuộc niên vụ được ông Cotarella đánh giá là đặc biệt xuất sắc.

Marchesi Antinori được thành lập năm 1385 và được gia đình Antinori điều hành qua 26 thế hệ. Công ty đang thông báo cho khách hàng trên toàn thế giới cảnh giác với những lời chào bán rượu vang ngoài các kênh phân phối chính thức.

Nhà chức trách đang điều tra cách thức số rượu bị đánh cắp có thể được đưa ra thị trường. Ông Cotarella bày tỏ tin tưởng cơ quan điều tra có thể lần ra số rượu bị mất, bởi việc vận chuyển hai xe tải chở đầy rượu khó có thể diễn ra mà không gây chú ý.

Vụ trộm này có quy mô lớn hơn các vụ trộm rượu vang từng gây chú ý trước đây tại Italy. Năm 2017, khoảng 2.000 chai rượu vang quý trị giá 750.000 euro đã bị đánh cắp khỏi một nhà kho gần thị trấn nghỉ dưỡng Cervia bên bờ biển Adriatic.