Tích cực giải ngân nguồn vốn đầu tư công kéo dài

Sau 10 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Quảng Ninh có chuyển biến tích cực, song vẫn còn những điểm nghẽn cần khẩn trương tháo gỡ. Đáng chú ý, nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 mới giải ngân đạt 47,42% kế hoạch, còn gần 2.000 tỷ đồng chưa được giải ngân. Trong bối cảnh toàn thành phố đang triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, việc xử lý dứt điểm nguồn vốn này trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị thi công.

Hết tháng 10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố là 36.504 tỷ đồng, gồm 3.796 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và 32.707 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Đến hết tháng 10, thành phố giải ngân đạt 19.040 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 17.240 tỷ đồng, bằng 88,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. So với kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, tỷ lệ giải ngân đạt 58,21%, cao hơn mức 36,8% của cùng kỳ năm trước.

Nhà thầu rải asphalt quốc lộ 279.

Để thúc đẩy giải ngân, từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố thực hiện 13 lần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, giảm vốn của những dự án không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn. Đây là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng dự án thiếu vốn trong khi dự án khác được bố trí vốn nhưng không sử dụng hết.

Tuy nhiên, trong tổng số 3.796 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025, đến hết tháng 10 mới giải ngân được 1.800 tỷ đồng, đạt 47,42%. Như vậy, sau 10 tháng triển khai, còn 1.996 tỷ đồng, tương đương 52,58% kế hoạch vốn kéo dài chưa được giải ngân.

Đây là con số cần đặc biệt quan tâm. Bởi vốn kéo dài là nguồn vốn đã được bố trí từ năm trước nhưng chưa thực hiện giải ngân hết, được phép tiếp tục sử dụng trong năm 2026. Việc tiếp tục chậm giải ngân đồng nghĩa với nguy cơ các công trình kéo dài thời gian thực hiện, nguồn lực ngân sách chưa phát huy hiệu quả như dự kiến.

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Nếu muốn giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài còn lại trước ngày 31/12, bình quân trong 2 tháng cuối năm, thành phố phải giải ngân khoảng 998 tỷ đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều so với tốc độ bình quân 180 tỷ đồng/tháng của nguồn vốn này trong 10 tháng đầu năm.

Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Trong 2 tháng cuối năm, đơn vị tập trung rà soát đến từng dự án, từng nguồn vốn, đặc biệt là số vốn kéo dài từ năm 2025. Những dự án có khối lượng hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu, thanh toán; dự án còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Việc điều hành vốn phải gắn với khả năng giải ngân thực tế, không để nguồn vốn ngân sách tiếp tục chậm được đưa vào sử dụng.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, đôn đốc mà phải tạo được khối lượng thi công thực tế, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải quyết những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng dự án.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trước ngày 15/12/2026, 100% kế hoạch vốn đầu tư công phải được giải ngân và tiếp tục điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đồng thời tập trung thu hồi số dư tạm ứng tồn đọng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II, hiện còn khoảng 992 tỷ đồng.

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Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II, nhiệm vụ trước mắt là rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại theo khả năng hoàn thành khối lượng và giải ngân trong năm. Những dự án đã có mặt bằng phải tập trung chỉ đạo nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng thời các hạng mục đủ điều kiện. Những dự án còn vướng mặt bằng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xác định cụ thể vị trí, diện tích, số hộ dân liên quan và thời hạn bàn giao.

Đặc biệt, đối với các dự án sử dụng vốn kéo dài, cần lập tiến độ giải ngân riêng cho từng tháng, từng tuần, gắn với khối lượng thi công, nghiệm thu và thanh toán. Không để xảy ra tình trạng công trình có khối lượng hoàn thành nhưng hồ sơ thanh toán chậm được hoàn thiện, hoặc vốn đã bố trí nhưng nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, máy móc để triển khai.

Ông Phạm Thành Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, cho biết: Đơn vị xác định những dự án sử dụng vốn kéo dài phải được ưu tiên kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Ban sẽ làm việc trực tiếp với từng nhà thầu để rà soát khối lượng còn lại, thống nhất tiến độ thi công và nghiệm thu theo từng tuần. Đối với các hạng mục đã hoàn thành, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay, không để dồn vào cuối năm. Nhà thầu không đáp ứng tiến độ cam kết phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Trong giai đoạn nước rút, các đơn vị nhà thầu cần xây dựng phương án huy động nhân lực, máy móc, vật tư phù hợp với từng công trình; tổ chức tăng ca, tăng mũi thi công ở những hạng mục đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động. Quan trọng hơn, nhà thầu phải gắn tiến độ thi công với tiến độ nghiệm thu, thanh toán. Khối lượng hoàn thành đến đâu, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán cần được chuẩn bị đến đó; đồng thời chủ động phối hợp với tư vấn giám sát và chủ đầu tư để xử lý những sai sót hồ sơ ngay khi phát sinh.