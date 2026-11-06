Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”, Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, GPMB và thanh toán khối lượng hoàn thành tại các dự án đầu tư công.

Đến hết tháng 10, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố là 36.504 tỷ đồng, bao gồm 3.796 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và 32.707 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Trong đó, ngân sách cấp thành phố là 29.008 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 3.699 tỷ đồng.

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Lũy kế giải ngân đến hết tháng 10 đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,67% chỉ tiêu giải ngân cả năm và 58,21% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh. Riêng vốn năm 2026 giải ngân đạt 17.240 tỷ đồng, tương đương 88,44% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm; vốn kéo dài giải ngân 1.800 tỷ đồng, đạt 47,42% kế hoạch.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch sau điều chỉnh cao hơn cùng kỳ năm 2025, khi tỷ lệ này đạt 36,8%. Riêng tháng 10, toàn thành phố giải ngân 2.251 tỷ đồng, trong đó các chủ đầu tư cấp thành phố thực hiện 694 tỷ đồng, các địa phương thực hiện 1.557 tỷ đồng, chiếm 69,19% tổng số vốn giải ngân trong tháng. Những con số trên cho thấy hoạt động giải ngân đã có chuyển biến, đặc biệt ở cấp xã.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các nguồn vốn vẫn chưa đồng đều. Vốn kéo dài từ năm trước mới giải ngân được 47,42%; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn thấp.

Nhà thầu thi công rải cấp phối đá dăm dự án cải tạo, nâng cấp QL10.

2 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi tiến độ giải ngân vốn theo chỉ tiêu giao đầu năm đạt khá cao, thành phố vẫn phải tiếp tục xử lý khối lượng vốn lớn sau điều chỉnh, đặc biệt là vốn kéo dài và vốn thuộc các chương trình có tỷ lệ giải ngân thấp.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, cho biết: Đơn vị tập trung kiểm tra tiến độ từng gói thầu, yêu cầu nhà thầu bố trí đủ nhân lực, thiết bị và vật tư. Đối với những hạng mục đã hoàn thành, đơn vị phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay, không dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm.

Theo nhiệm vụ đề ra, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 15/12/2026, với khối lượng còn lại khoảng 2.200 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, việc đôn đốc phải đi vào từng dự án, từng gói thầu, xác định rõ công việc có thể hoàn thành trong tuần, trong tháng. Những dự án chậm do nguyên nhân chủ quan cần được chấn chỉnh; dự án thiếu mặt bằng phải có phương án giải quyết cụ thể; dự án có khối lượng hoàn thành phải được thanh toán kịp thời theo quy định.

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Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt thi đua 90 ngày đêm. Đơn vị tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, không để chậm tiến độ do thiếu phối hợp hoặc chậm xử lý thủ tục. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng khối lượng công trình hoàn thành, số vốn được giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn.

Cùng với việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, thành phố đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu đặt ra là bố trí vốn có trọng tâm, ưu tiên những dự án đủ điều kiện triển khai, có khả năng giải ngân ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án”. Việc thực hiện tốt những nhiệm vụ này không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 mà còn đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình hạ tầng vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.