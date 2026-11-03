Điền Xá tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày, đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” do thành phố Quảng Ninh phát động, xã Điền Xá đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Những ngày cuối tháng 10, tại các công trình đầu tư công trên địa bàn xã Điền Xá, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Với khối lượng công việc còn lớn, các nhà thầu đã chủ động xây dựng tiến độ phù hợp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành khối lượng thi công để thực hiện thanh toán vốn.

Nhà thầu thi công cầu chống ngập Nà Buống, thôn Pắc Phai, xã Điền Xá.

Đối với Điền Xá, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân, mà còn đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Địa phương xác định tiến độ thi công và giải ngân vốn phải được triển khai đồng thời, hạn chế tình trạng công trình có vốn nhưng chậm thực hiện hoặc đã hoàn thành khối lượng nhưng chậm thanh toán.

Ông Trần Trọng Tuấn, Công ty CP Quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh, cho biết: Để bảo đảm tiến độ trong những tháng cuối năm, đơn vị chủ động bố trí nhân lực, máy móc theo từng hạng mục, tập trung thi công những phần việc đủ điều kiện triển khai. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán kịp thời, không để dồn vào cuối năm.

Xã Điền Xá thực hiện đo diện tích các ô đất tái định cư, phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Năm 2026, xã Điền Xá được giao kế hoạch vốn đầu tư công đầu năm trên 68 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, bổ sung đến ngày 10/9, tổng kế hoạch vốn tăng lên trên 251 tỷ đồng, gấp 3,7 lần kế hoạch đầu năm. Nguồn vốn này được phân khai cho 47 dự án đầu tư công, gồm 16 dự án chuyển tiếp, 18 dự án khởi công mới.

Đáng chú ý, trong 16 dự án chuyển tiếp, đã có 15 dự án hoàn thành và được phê duyệt quyết toán; dự án còn lại đã hoàn thành, dự kiến trình phê duyệt quyết toán trong tháng 11/2026. Như vậy, toàn bộ 16 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành về khối lượng xây dựng, trong đó phần lớn đã hoàn tất thủ tục quyết toán. Đây là kết quả quan trọng, giúp địa phương giảm số lượng dự án tồn đọng, tập trung nguồn lực và nhân lực quản lý cho các dự án khởi công mới. Đối với nhóm dự án khởi công mới năm 2026, các công trình cơ bản được triển khai theo kế hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường thôn Tiên Hải đang được gấp rút hoàn thành.

Đến ngày 15/10, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Điền Xá đạt trên 180% kế hoạch giao đầu năm, đồng thời đạt gần 50% kế hoạch sau điều chỉnh. Điều này cho thấy địa phương đã giải ngân vượt xa quy mô vốn được giao từ đầu năm, song vẫn còn khối lượng vốn lớn phải thực hiện trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Trung Đông, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Điền Xá, cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay là khối lượng vốn được bổ sung tăng mạnh trong thời gian ngắn. Vì vậy, chúng tôi tập trung rà soát tiến độ từng dự án, phối hợp với các nhà thầu tháo gỡ khó khăn trong thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Những dự án có khối lượng hoàn thành được ưu tiên giải quyết thủ tục giải ngân ngay, không để tồn đọng hồ sơ.

Theo kế hoạch, đến hết quý IV/2026, xã Điền Xá phấn đấu giải ngân 251 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch sau điều chỉnh, bổ sung và đạt 367% kế hoạch giao đầu năm. Như vậy, trong thời gian còn lại của năm, địa phương phải hoàn thành giải ngân khoảng một nửa tổng kế hoạch vốn, đòi hỏi sự tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Để đạt mục tiêu này, xã tiếp tục kiểm tra tiến độ từng dự án theo tuần; yêu cầu nhà thầu có phương án huy động nhân lực, thiết bị phù hợp; xử lý ngay các khó khăn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục. Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi phát sinh khối lượng đủ điều kiện; đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.