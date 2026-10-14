Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, thành phố Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân cao nhất kế hoạch vốn sau điều chỉnh.

Năm 2026, thành phố xác định đầu tư công là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025, thành phố bổ sung 12.771 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 23/9 lên 36.060 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 32.264 tỷ đồng, vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là 3.796 tỷ đồng.

Nhà thầu triển khai thi công hồ chứa nước ngọt C22 tại đặc khu Cô Tô.

Ước hết quý III, thành phố đã giải ngân 16.342 tỷ đồng, tăng khoảng 10.095 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong quý IV, cần giải ngân thêm khoảng 12.864 tỷ đồng, bình quân 4.288 tỷ đồng/tháng, để đến cuối năm đạt khoảng 29.206 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và 81% tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các chủ đầu tư chưa đồng đều. Trong 8 chủ đầu tư cấp thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I mới đạt 48%, khu vực II đạt 60%; trong khi cả 54/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành chỉ tiêu giải ngân quý III do UBND thành phố giao. Đây là cơ sở để thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tại các đơn vị còn đạt tỷ lệ thấp trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, trong 270 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố, nhóm 137 dự án đã lựa chọn nhà thầu, đang triển khai mới giải ngân 39% kế hoạch; 18 dự án đang lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công mới đạt 7%. Đến ngày 23/9, số dư tạm ứng vốn đầu tư công chưa thu hồi còn 2.752 tỷ đồng. Đây là những điểm nghẽn cần tập trung xử lý trong chặng nước rút.

Trong 90 ngày cuối năm, các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần, tháng và gắn trách nhiệm với từng bộ phận. Những dự án đã có mặt bằng phải tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thêm mũi thi công; khối lượng hoàn thành phải được nghiệm thu, thanh toán kịp thời, hạn chế tình trạng công trình có khối lượng nhưng vốn chưa được giải ngân.

Nhà thầu thi công tuyến đường công vụ phục vụ dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu và đấu nối vào QL279.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Ngành tập trung rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định; đồng thời không để nguồn lực ngân sách tồn đọng trong khi các công trình đủ điều kiện triển khai đang cần vốn. Kết quả giải ngân được gắn với trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả sử dụng vốn.

Trên các công trường, tinh thần thi đua phải được cụ thể hóa bằng việc tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa phương tiện, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Cán bộ chủ đầu tư, tư vấn giám sát phải thường xuyên bám hiện trường, kiểm soát tiến độ từng gói thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II, chia sẻ: Đơn vị xác định hơn 2 tháng cuối năm là giai đoạn quyết định kết quả giải ngân. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, tăng mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện; đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn được giao.

Thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường trung tâm đặc khu Cô Tô.

Một trong những nhiệm vụ then chốt là tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ không phải do thiếu vốn mà do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ. Vì vậy, chính quyền các xã, phường, đặc khu cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân, tạo điều kiện triển khai thi công liên tục.

Cùng với đẩy nhanh thi công, các chủ đầu tư cần tập trung thu hồi vốn tạm ứng, hoàn thành quyết toán các dự án đã kết thúc xây dựng; kịp thời điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện.

Với khối lượng vốn lớn và thời gian còn lại không nhiều, yêu cầu đặt ra trong đợt thi đua “90 ngày đêm” là chuyển nhanh từ rà soát, tháo gỡ sang tổ chức thi công và giải ngân thực chất, tạo khối lượng hoàn thành trên từng dự án, qua đó nâng cao khả năng hấp thụ nguồn vốn và hiệu quả đầu tư công năm 2026.