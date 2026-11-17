Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hạ Long

Sáng 17/11, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu số 4 dự và thông tin tại hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 120 đại biểu cử tri đại diện cho 16 khu phố trên địa bàn phường Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, phát biểu, thông tin và giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9/12/2026. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo định kỳ, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định các mục tiêu và giải pháp cho năm 2027 cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết giám sát của HĐND thành phố.

Đại diện cử tri phường Hạ Long phát biểu gửi các ý kiến, kiến nghị tới HĐND thành phố.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri phường Hạ Long đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và cơ sở hạ tầng tại địa phương. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý, như: Chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển KHCN, chuyển đổi số; tạo điều kiện, cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ để thu hút lao động trên địa bàn; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, giám sát việc thi công các dự án trên địa bàn; kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của khu phố...

Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri gửi tới HĐND các cấp.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hạ Long của Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã thông tin, làm rõ một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực và định hướng kinh tế vĩ mô của Quảng Ninh trong thời gian tới. Đồng thời trực tiếp thông tin và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến định hướng của thành phố trong phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng, thúc đẩy KHCN, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; việc rà soát, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ, bổ sung chế độ cho người hoạt động ở khu phố và kinh phí hoạt động cho nhà văn hóa khu dân cư...

Đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng khác của cử tri, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.