Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Hồng Dương tiếp xúc cử tri

Sáng 17/11, tại phường Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng các đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh (Tổ đại biểu số 2) tiếp xúc cử tri 3 phường Quảng Yên, Hà An và Hiệp Hòa trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước.

Cử tri cũng được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026. Kỳ họp dự kiến xem xét 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố, tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và những cơ chế, chính sách quan trọng của thành phố.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri 3 phường Quảng Yên, Hà An và Hiệp Hòa đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố; những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp điện sinh hoạt tại một số khu dân cư. Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng, thiết chế văn hóa ở cơ sở; tháo gỡ những khó khăn, bất cập liên quan đến các dự án trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu số 2 tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.