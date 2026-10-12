HĐND phường Mạo Khê phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan dân cử

Bám sát thực tiễn hoạt động, thời gian qua, HĐND phường Mạo Khê không ngừng nâng cao chất lượng quyết sách, đổi mới phương thức giám sát và tăng cường tiếp xúc cử tri. Qua đó, những tâm tư, kiến nghị chính đáng của người dân được chuyển tải kịp thời, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở.

Phường Mạo Khê đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều dự án, công trình đã và đang được triển khai đồng bộ. Bên cạnh việc chú trọng hoàn thiện hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội thì HĐND phường luôn chú trọng giám sát và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cư tri phát sinh từ cơ sở.

Năm 2023, sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu liên cơ quan thuộc Trung tâm hành chính mới thị xã Đông Triều tại phường Kim Sơn và phường Xuân Sơn, nay là phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh đã ảnh hưởng đến 25.282m2 diện tích canh tác hoa màu của 62 hộ dân khu Xuân Viên. Tuyến mương có chiều dài khoảng 800m, nhiều đoạn bị thu hẹp và ách tắc khiến việc cung cấp nước tưới tiêu cho các hộ sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn.

Nguồn nước tưới đảm bảo, góp phần phát triển nhiều diện tích trồng hoa màu tại khu Xuân Viên (phường Mạo Khê).

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề bất cập trên nhiều lần được cử tri và nhân dân phản ánh, với mong muốn chính quyền sớm quan tâm giải quyết để nhân dân yên tâm sản xuất.

Đầu năm 2026, HĐND phường Mạo Khê đã phối hợp với UBND phường tiến hành khảo sát thực tế, nắm bắt nhu cầu của nhân dân, thống nhất phương án khơi thông và mở rộng khẩu độ tuyến mương đất dẫn nước từ điểm đấu nối mương thủy nông của Khu Gia Mô cũ, tới điểm đấu nối mương qua đường Trần Thái Tông thuộc khu Nhuệ Hổ và khu Xuân Viên, kết nối với mương nông nghiệp hiện có tại xứ Đồng Trại và con Quy (khu Xuân Viên). Đến nay, tuyến mương nội đồng đã được khơi thông dòng chảy, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất, canh tác của các hộ dân.

Chị Ngô Thị Thanh, khu Xuân Viên, phường Mạo Khê, chia sẻ: Từ ngày tuyến mương được khơi thông, đưa nước về các cánh đồng trồng hoa màu, chúng tôi yên tâm sản xuất. Không còn cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa vụ đến hay sợ ngập úng mùa mưa bão nữa. Tiếng nói của cử tri chúng tôi đã được các cấp chính quyền lắng nghe và giải quyết thỏa đáng.

Người dân khu Xuân Viên phấn khởi khi tuyến mương được khởi thông, đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HĐND phường Mạo Khê khóa XXII đã tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 25 nghị quyết, tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu theo thẩm quyền của HĐND phường như: tổ chức bộ máy, biên chế; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; dự toán, điều chỉnh và phân bổ ngân sách; kế hoạch đầu tư công; kết quả giám sát, thành lập đoàn giám sát; chất vấn, trả lời chất vấn… Hoạt động giám sát được tăng cường, gắn với việc thực hiện nghị quyết; nội dung giám sát được lựa chọn có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý, điều hành và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

HĐND phường còn duy trì tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri. Theo đó, các kiến nghị của cử tri không dừng ở việc chuyển kiến nghị mà được Thường trực HĐND theo dõi đến kết quả thực hiện cuối cùng, nhất là đối với các kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự đô thị, giao thông, môi trường và những nội dung có thời gian giải quyết kéo dài.

Qua giám sát kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 5 và các kỳ họp trước, có 12 kiến nghị đã được giải quyết, thông tin, giải trình; 4 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết. HĐND phường đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/7/2026, yêu cầu UBND phường và các cơ quan liên quan xác định lộ trình, thời hạn hoàn thành. Một số kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, hạ tầng và giao thông còn kéo dài do tính chất phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan hoặc nguồn lực thực hiện.

Thực tiễn tại Mạo Khê cho thấy, các hoạt động của HĐND phường ngày càng sát cơ sở. Không chỉ quyết định những vấn đề quan trọng, HĐND phường còn chú trọng việc thực hiện nghị quyết, duy trì được các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời bước đầu xác định được những nội dung cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong thời gian tới; theo dõi giải quyết kiến nghị và duy trì mối liên hệ với cử tri. Qua đó, các quyết sách có thêm cơ sở thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.