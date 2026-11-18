Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2026) Tô thắm truyền thống quý báu đại đoàn kết

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, MTTQ TP Quảng Ninh đang cho thấy tinh thần hết sức chủ động, sáng tạo để ngày càng làm tốt hơn nữa vai trò phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố đồng thuận trong toàn xã hội. Cơ chế hiệp thương, phối hợp tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để triển khai nhiệm vụ thống nhất từ thành phố đến cơ sở.



Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Kết nối, đồng hành cùng nhân dân

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam. Dù ở thời kỳ nào, MTTQ Việt Nam luôn là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ phát huy tinh thần "Đại đoàn kết toàn dân tộc", hàng triệu người Việt Nam thuộc mọi giai cấp, tôn giáo, dân tộc khác nhau đã hội tụ dưới lá cờ của Đảng, chiến đấu cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội... Sự phát triển của MTTQ TP Quảng Ninh cũng gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và quê hương Vùng mỏ Quảng Ninh; không ngừng đổi mới để làm tốt vai trò kết nối, đồng hành cùng nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Quảng Ninh tiếp đón Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, đến thăm Quảng Ninh (tháng 10/2026).

Những năm qua, MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã bám sát định hướng của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy; tích cực tuyên truyền, vận động, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trên mọi lĩnh vực đời sống. Các cuộc vận động, phong trào do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng hướng mạnh về cơ sở, với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội được triển khai rộng khắp. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận từng bước được kiện toàn, nâng cao năng lực, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và huy động sức mạnh toàn dân.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36/2026/QH16 về thành lập TP Quảng Ninh, toàn hệ thống MTTQ khẩn trương chuyển trạng thái hoạt động, bảo đảm để hoạt động không bị gián đoạn. Cơ chế hiệp thương, phối hợp tiếp tục được củng cố, chủ động điều chỉnh trong bối cảnh sắp xếp thôn, khu phố và kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận, các tổ chức CT-XH, các hội quần chúng... tạo nền tảng để triển khai nhiệm vụ thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Nhiều đề án, phương án tổ chức được tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện. Nổi bật như: Đề án thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Quảng Ninh; Đề án thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội; Đảng ủy MTTQ Việt Nam tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận... Các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động ổn định sau sắp xếp tinh gọn. Trong mái nhà chung của Mặt trận, mỗi tổ chức thành viên phát huy chức năng và thế mạnh của mình.

Thi đua yêu nước trong giai đoạn mới

Sức mạnh đại đoàn kết được thể hiện rõ nét qua sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Nổi bật là đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố” với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đã thu hút 681 công trình, phần việc và hoạt động đăng ký, triển khai trên nhiều lĩnh vực như chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng mô hình tự quản. Cùng với đó, nguồn lực xã hội hóa được huy động hiệu quả để chăm lo người có công, hỗ trợ các gia đình khó khăn, nhóm yếu thế thông qua xây, sửa nhà ở, trao sinh kế, học bổng và chăm sóc sức khỏe.

Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ thành phố đến thực tế tại khu phố Ngọc Châu, phường Tuần Châu, giám sát về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tháng 8/2026.

Trong chuyển đổi số, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Nổi bật, Đoàn Thanh niên duy trì hơn 600 lớp tập huấn “Bình dân học vụ số”, tổ chức các đội hình “Mùa hè số cùng VNeID”; Hội Nông dân hỗ trợ hàng nghìn hội viên kích hoạt nền tảng “Nông dân Việt Nam”, ứng dụng AI vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, MTTQ các cấp tích cực chuẩn bị các điều kiện xây dựng nhà văn hóa số tại thôn, khu, góp phần hình thành cộng đồng số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhân tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026.

Năm 2026, MTTQ thành phố tập trung giám sát, phản biện xã hội vào những vấn đề nhân dân quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phản biện 4 dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố; đồng thời triển khai giám sát công tác bầu cử, các dự án chỉnh trang, nâng cao chất lượng đô thị, thực hiện dân chủ ở cơ sở và chuyển đổi số. Tại cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải và các mô hình tự quản tiếp tục được duy trì; góp phần phát hiện, kiến nghị khắc phục hạn chế trong quản lý, thi công và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cộng đồng.

Sức mạnh, truyền thống quý báu đại đoàn kết là động lực mạnh mẽ để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Không khí thi đua rộng khắp chính là tín hiệu vui, khẳng định những nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả và đổi mới của MTTQ trong giai đoạn mới.