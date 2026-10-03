Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch số 58/KH-MTTQ-BTT ngày 6/7/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Móng Cái 1 về việc tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói” năm 2026, thời gian qua, các khu dân cư trên địa bàn phường Móng Cái 1 đã đồng loạt tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” với không khí dân chủ, cởi mở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Quang cảnh diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026 tại phường Móng Cái 1.

Diễn đàn là dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền và MTTQ từ phường đến các khu phố trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; qua đó kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết triệt để các vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng cao, bà con nhân dân các khu phố đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và trật tự đô thị; an ninh trật tự và an toàn xã hội; an sinh xã hội và đời sống dân sinh; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số, hộp thư điện tử Mặt trận số 24/7 và kênh Zalo kết nối để nhân dân dễ dàng phản ánh kiến nghị mọi lúc, mọi nơi...

Ngay tại các diễn đàn, nhiều ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận khu phố và lãnh đạo MTTQ phường trực tiếp giải trình, làm rõ. Những vấn đề vượt thẩm quyền đã được Tổ thư ký ghi nhận đầy đủ, tổng hợp báo cáo cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định, đồng thời công khai kết quả để nhân dân theo dõi, giám sát.

Bên cạnh các hội nghị trực tiếp tại nhà văn hóa các khu phố, MTTQ và các đoàn thể phường Móng Cái 1 tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình thiết thực như "Ngày thứ Sáu nghe dân nói" kết hợp "Bàn trà Mặt trận", "Hộp thư điện tử Mặt trận số 24/7" và hệ thống mã QR tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc triển khai hiệu quả hoạt động “Tháng nghe dân nói” đã và đang khẳng định rõ nét hình ảnh đội ngũ cán bộ Mặt trận và hệ thống chính trị phường Móng Cái 1 luôn “gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, ấm no, hạnh phúc và phát triển văn minh.