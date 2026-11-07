Lắng nghe dân nói để đổi mới và hành động

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ phường Móng Cái 1 triển khai đã trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tháng 10/2026, Ban Công tác Mặt trận khu phố Hải Hòa 5 đã phối hợp cùng Chi bộ khu phố tổ chức thành công diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ngay tại khu dân cư. Sự kiện thu hút sự tham gia của 64 đại biểu đại diện cho 552 hộ dân, với 16 ý kiến đóng góp thiết thực. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề dân sinh bức thiết như: Chỉnh trang đô thị, đặt tên đường phố - ngõ - số nhà, công tác vệ sinh môi trường và cải cách thủ tục hành chính. Toàn bộ các ý kiến đã được Ban Công tác Mặt trận và Chi bộ khu phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban MTTQ phường Móng Cái 1 để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Diễn đàn "Lắng nghe dân nói" cấp phường do Ủy ban MTTQ phường Móng Cái 1 tổ chức (tháng 10/2026).

Phát huy tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, ngay trong tháng 10, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ cùng các phòng, ban chuyên môn của phường đã trực tiếp xuống địa bàn 2 lần để kiểm tra thực tế và chỉ đạo tháo gỡ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đó, toàn bộ các kiến nghị của nhân dân đều được giải quyết triệt để. Điển hình như tại khu tái định cư, gần 200 hộ dân ở đây vốn phải sinh sống trong cảnh thiếu điện chiếu sáng ban đêm gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Ngoài ra, người dân còn phải dùng điện giá cao do chưa ký được hợp đồng với Chi nhánh Điện Móng Cái.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay toàn bộ các hộ dân đã chính thức có hợp đồng sử dụng điện riêng; hệ thống đèn đường chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ, mang lại cuộc sống an toàn, ổn định cho người dân.

Đại diện cho các hộ dân, ông Phạm Văn Mùi phấn khởi cho biết: Nhân dân chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo phường vì tác phong làm việc "gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân".

Đảng ủy phường Móng Cái 1 phối hợp với MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của nhân dân tại các khu dân cư.

Trước đó, vào tháng 9/2026, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại khu phố Hải Hòa 4 cũng ghi nhận 4 ý kiến của người dân, tập trung vào các vấn đề: Nâng cấp đường giao thông, cung cấp nước sạch, chiếu sáng đô thị và tiếp nhận tổ tự quản vệ sinh môi trường. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, đến nay, hầu hết các kiến nghị cũng đã được giải quyết, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Chia sẻ về hiệu quả của diễn đàn, ông Mạc Văn Gia, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Hải Hòa 4, nhấn mạnh: Khi mỗi ý kiến của người dân được lắng nghe bằng tinh thần trách nhiệm, được phản hồi bằng thái độ cầu thị và được giải quyết bằng những hành động cụ thể thì niềm tin của nhân dân đối với chính quyền sẽ ngày càng được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phường.

Bà Nguyễn Thị Trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Móng Cái 1, cho biết: Thời gian qua, MTTQ phường đã tổ chức 18 diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, gồm 17 diễn đàn tại khu phố và 1 diễn đàn tại cấp phường; đồng thời ra mắt mô hình điểm “Mặt trận số phường Móng Cái 1” và duy trì hiệu quả mô hình “Bàn trà Mặt trận” tại nhiều khu dân cư.

Song song với đó, MTTQ phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban 3 chức danh, đối thoại trực tiếp với nhân dân và lồng ghép lấy ý kiến đoàn viên, hội viên tại hội nghị sơ kết 9 tháng của các tổ chức chính trị - xã hội. Qua các kênh, MTTQ phường đã tiếp nhận trên 100 ý kiến tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Sản xuất, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường. Đến nay, nhiều vấn đề đã được giải quyết hiệu quả, cải thiện rõ rệt điều kiện sống và sản xuất của nhân dân; những nội dung còn lại đang tiếp tục được các cơ quan chức năng đôn đốc, tháo gỡ.

Những kết quả thiết thực trên đã tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc tập hợp, phản ánh ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân tốt hơn.