Cầu mới nối Trung Quốc - Triều Tiên sẽ mở cửa sau hơn một thập kỷ trì hoãn

Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 14/10 cho biết cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục, nối Trung Quốc và Triều Tiên, dự kiến chính thức thông xe vào ngày 15/10 sau hơn một thập kỷ trì hoãn.

Cây cầu mới nối Triều Tiên và Trung Quốc, nhìn từ phía Triều Tiên trên biên giới sông Áp Lục, dẫn xuống khu vực ruộng lúa ở Sinuiju, Triều Tiên. Ảnh: AP.

Cây cầu nối thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. Công trình dài 3 km, gồm bốn làn xe, được kỳ vọng tăng năng lực vận chuyển hàng hóa giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương gần đây được đẩy mạnh.

Công trình ban đầu dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2014, sau khi Trung Quốc hoàn tất đường dẫn, cơ sở hải quan và các hạ tầng liên quan ở phía mình. Tuy nhiên, kế hoạch bị trì hoãn trong nhiều năm khi phía Triều Tiên chưa hoàn thiện các công trình kết nối tương ứng.

Cây cầu mới được kỳ vọng giảm tải cho cầu hiện có trên tuyến Đan Đông - Sinuiju, tuyến cầu đảm nhận hơn 70% hoạt động thương mại chính thức giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Cây cầu cũ, xây dựng năm 1937, phục vụ cả đường sắt, ô tô và xe tải, nhưng phương tiện đường bộ chỉ có thể lưu thông theo từng chiều luân phiên.

Ông Gyubeom Kim, chuyên gia tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc - một cơ quan nghiên cứu của nhà nước có trụ sở tại Seoul - nhận định việc mở cầu mới có thể từng bước thúc đẩy thương mại song phương và nâng cao hiệu quả logistics. Theo ông, xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc đối với hàng chế biến, thực phẩm, mỹ phẩm và đồ uống có cồn có thể tăng. Năm ngoái có ít nhất 17 tuyến đường bộ và đường sắt đang hoạt động dọc tuyến biên giới Trung Quốc - Triều Tiên, dài hơn 1.400 km.

Việc đưa cây cầu vào sử dụng diễn ra khoảng một tháng sau khi Triều Tiên và Nga khai trương một cầu đường bộ dài 1 km qua sông Tumen nhằm tăng cường kết nối giữa hai nước. Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục có quy mô lớn hơn nhiều và đủ khả năng phục vụ giao thông hai chiều liên tục, bao gồm xe container và xe tải hạng nặng.

Trung Quốc từ lâu là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng của Triều Tiên. Năm ngoái, khoảng 98% hoạt động ngoại thương của Triều Tiên là với Trung Quốc.

Việc mở cầu đã được chờ đợi kể từ chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6 và cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ, trong khi ông Kim Jong Un coi quan hệ với Trung Quốc là một ưu tiên chiến lược hàng đầu.