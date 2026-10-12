Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo, căng thẳng gia tăng

Ngày 12/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông Triều Tiên. Vụ phóng nối tiếp loạt hoạt động phô diễn vũ khí gần đây, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh tiến trình ngoại giao tiếp tục bế tắc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi các vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: AP

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), ông Jang Do-young cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều loại tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng, nơi có sân bay quốc tế mà nước này thường xuyên sử dụng làm địa điểm phóng tên lửa trong những năm gần đây.

Theo ông Jang Do-young, một trong số các tên lửa đã bay hơn 900 km trước khi rơi xuống biển. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc chưa công bố thông tin chi tiết về hành trình bay của các tên lửa còn lại, cũng như tổng số tên lửa mà hệ thống giám sát phát hiện.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện ít nhất 2 tên lửa và xác nhận các tên lửa rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Hàn Quốc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm nhằm mở rộng kho vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 3/10, Triều Tiên đã thử nghiệm loại tên lửa mà nước này mô tả là tên lửa siêu vượt âm tầm trung, được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bình Nhưỡng cũng tiến hành nhiều vụ thử tên lửa, diễn tập bắn đạn thật và đưa vào biên chế một tàu chiến mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời từ chối các đề xuất của Mỹ và Hàn Quốc về việc nối lại đối thoại sau thời gian dài đình trệ.

Đáng chú ý, vụ phóng tên lửa ngày 12/10 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc tiến hành bay thử vũ khí siêu vượt âm do nước này tự phát triển vào ngày 9/10. Loại vũ khí này có khả năng bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh giá đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ thông thường của nước này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sau khi hoàn thiện, loại vũ khí siêu vượt âm trên sẽ giúp quân đội nước này nâng cao khả năng tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi tác chiến trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tuyên bố không trực tiếp đề cập mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Theo người phát ngôn JCS Jang Do-young, các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên có thể nhằm tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa, đồng thời là động thái đáp trả cuộc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm của Hàn Quốc. Ông Jang Do-young chưa xác nhận liệu Triều Tiên có tiếp tục thử nghiệm công nghệ siêu vượt âm trong đợt phóng lần này hay không, đồng thời cho biết quân đội Hàn Quốc vẫn đang phân tích dữ liệu liên quan.

Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp, cho rằng những hoạt động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và không góp phần ổn định tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên còn gia tăng sau các vụ nổ mìn hồi tháng 9 tại khu vực biên giới liên Triều, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu kết luận các vụ nổ xuất phát từ những thiết bị nổ do Triều Tiên cài đặt. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ trách nhiệm và chỉ trích yêu cầu xin lỗi từ phía Seoul.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đình chỉ toàn bộ hoạt động ngoại giao và hợp tác với Hàn Quốc, đồng thời xác định nước láng giềng là đối thủ thù địch lâu dài, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington tiếp tục bế tắc. Cho đến nay, ông Kim Jong Un vẫn chưa chấp thuận lời kêu gọi nối lại đối thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiến trình ngoại giao giữa hai bên đã đổ vỡ từ năm 2019.

Bình Nhưỡng yêu cầu Washington từ bỏ chính sách mà Triều Tiên cho là "thù địch", đồng thời không đặt điều kiện tiên quyết về phi hạt nhân hóa Triều Tiên trước khi nối lại đàm phán.