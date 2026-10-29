Chủ tịch ECB sẽ từ chức sớm trước bầu cử Pháp

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde sẽ từ chức sớm 9 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, mở đường để các nhà lãnh đạo châu Âu lựa chọn người kế nhiệm trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Thống đốc ECB ở Frankfurt, Đức, ngày 11/6/2026. Ảnh: AP

ECB thông báo hôm 29/10 rằng bà Lagarde, 70 tuổi, sẽ rời nhiệm sở vào ngày 7/2/2027. Nhiệm kỳ 8 năm của bà dự kiến kết thúc vào ngày 31/10/2027.

Động thái này diễn ra sau những đồn đoán rằng bà Lagarde muốn tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo EU lựa chọn người kế nhiệm khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn tại nhiệm, qua đó phòng ngừa khả năng người kế nhiệm chịu ảnh hưởng từ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới, trong trường hợp ứng cử viên cánh hữu Marine Le Pen giành chiến thắng.

“Việc bà Lagarde rời nhiệm sở sớm không gây bất ngờ và cũng không làm thay đổi triển vọng chính sách của ECB”, ông Holger Schmieding, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Berenberg, nhận định.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết quy trình lựa chọn người kế nhiệm “sẽ được khởi động ngay hôm nay và tiến hành không chậm trễ”.

Ngoài vị trí của bà Lagarde, ECB còn có hai vị trí cấp cao sẽ khuyết trong năm tới. Nhiệm kỳ của nhà kinh tế trưởng Philip Lane kết thúc vào ngày 31/5/2027, trong khi thành viên Ban điều hành Isabel Schnabel sẽ từ chức ngày 3/1/2027 để chuyển sang làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến đạt thỏa thuận về cả ba vị trí trước hội nghị thượng đỉnh ngày 17-18/12/2026. Những ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch ECB được cho là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot và ông Pablo Hernández de Cos, Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.

Bà Lagarde được bổ nhiệm làm Chủ tịch ECB năm 2019, kế nhiệm ông Mario Draghi. Trên cương vị này, bà đứng đầu cơ quan quyết định lãi suất đối với 21 quốc gia sử dụng đồng euro, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tại châu Âu.

Thông báo từ chức của bà Lagarde được đưa ra cùng ngày ECB quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,5%, bất chấp lạm phát tháng 9 lên tới 3,8%, chủ yếu do giá dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Mỹ - Iran. Mục tiêu lạm phát của ngân hàng là 2%.