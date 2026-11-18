Từ điển Cambridge chọn “con người” là từ của năm 2026 giữa những lo ngại về AI

Từ điển Cambridge đã chọn “human” (mang tính người) là từ của năm 2026, phản ánh những tranh luận ngày càng gia tăng về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với cuộc sống. Việc lựa chọn một từ xuất hiện từ thế kỷ XV cho thấy sự quan tâm trở lại đối với những giá trị và đặc điểm riêng của con người trong bối cảnh ranh giới giữa con người và máy móc ngày càng trở nên khó phân biệt.

Việc từ điển Cambridge lựa chọn một từ "human" cho thấy sự quan tâm trở lại đối với những giá trị và đặc điểm riêng của con người. Ảnh: AP

Theo Từ điển Cambridge, “human” có nguồn gốc từ tiếng Latin “humanus”, được sử dụng từ những năm 1450 và mang nghĩa chỉ những phẩm chất, khiếm khuyết và cảm xúc của con người, khác với thần linh, động vật hoặc máy móc.

Ông Colin McIntosh, chuyên gia biên soạn từ điển của Cambridge, cho rằng sự phát triển của AI đang làm thay đổi cách con người nhìn nhận chính mình. Khi ngày càng nhiều hoạt động tư duy được giao cho công nghệ, từ nghiên cứu toán học đến giảng dạy trẻ nhỏ, những lo ngại về khả năng đánh mất các kỹ năng và giá trị vốn có đang khiến xã hội xem xét lại mức độ phụ thuộc vào AI.

Việc lựa chọn “human” cũng khác với thông lệ của nhiều từ điển, vốn thường ưu tiên những từ mới, tiếng lóng vừa trở nên phổ biến hoặc các từ cũ được sử dụng với ý nghĩa mới.

Trong những năm gần đây, AI liên tục trở thành chủ đề nổi bật trong các cuộc bình chọn từ của năm. Năm 2023, Từ điển Collins chọn “AI”, trong khi Cambridge lựa chọn “hallucinate” (ảo giác), thuật ngữ chỉ hiện tượng AI tạo ra thông tin không đúng sự thật. Năm 2025, Từ điển Merriam-Webster chọn “slop”, dùng để mô tả những nội dung chất lượng thấp do AI tạo ra. Cùng năm, Collins lựa chọn “vibe coding”, thuật ngữ chỉ phương pháp phát triển phần mềm với sự hỗ trợ của AI.

Nhận xét về lựa chọn của Cambridge, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho rằng AI đang khiến con người suy nghĩ sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc làm người. Ông nhấn mạnh rằng thành công của AI cần được đánh giá dựa trên mức độ công nghệ này cải thiện cuộc sống con người.

Ngoài “human”, những từ được cân nhắc cho danh hiệu năm 2026 còn có “agent”, chỉ hệ thống AI có khả năng tự đưa ra quyết định và hoạt động mà không cần sự kiểm soát của con người, và “analogue”, dùng để mô tả những trải nghiệm hoặc đồ vật không liên quan đến Internet hay công nghệ số.