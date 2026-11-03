Từ điển Collins chọn “mogging” là từ của năm 2026

Ngày 3/11, Từ điển Collins của Anh công bố lựa chọn “mogging”, một từ lóng mang nghĩa vượt trội hoặc nổi bật hơn người khác, là từ của năm 2026. Tần suất sử dụng từ này tăng 210% trong năm nay, phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôn ngữ giới trẻ đối với tiếng Anh hiện đại.

Ảnh minh họa do AI tạo dựng

Theo các chuyên gia ngôn ngữ của Collins, giới trẻ thường sử dụng “mogging” với sắc thái hài hước, châm biếm nhẹ khi một người hoặc sự vật trở nên nổi bật hơn đối tượng khác. Từ lóng này hiện đã xuất hiện phổ biến trong giao tiếp hằng ngày.

Giám đốc điều hành Collins, ông Alex Beecroft, nhận định việc lựa chọn “mogging” cho thấy mỗi thế hệ đều để lại dấu ấn riêng trong sự phát triển của ngôn ngữ. Theo ông, thế hệ Z và thế hệ Alpha đã tiếp nhận, biến đổi từ này thành một cách diễn đạt hài hước, qua đó góp phần làm phong phú tiếng Anh.

Danh sách những từ đáng chú ý năm 2026 của Collins còn có “firewaves”, chỉ hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra liên tiếp tại các khu vực đô thị trong thời gian ngắn; và “P(doom)”, thuật ngữ thể hiện ước tính về xác suất trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại.

Một số từ mới khác gồm “carspreading”, chỉ xu hướng các nhà sản xuất ô tô thiết kế xe ngày càng dài, rộng và nặng hơn; “fricy”, dùng để mô tả những món ăn hoặc đồ uống thịnh hành kết hợp hương vị trái cây và vị cay.

Collins cũng đưa vào danh sách từ “ghost jobs”, chỉ những vị trí tuyển dụng mà doanh nghiệp đăng thông báo nhưng không thực sự có ý định tuyển người; và “friendslop”, chỉ dòng trò chơi điện tử có kinh phí sản xuất thấp, do các nhà phát triển độc lập thực hiện, chủ yếu phục vụ hoạt động giải trí giữa bạn bè.

Để lựa chọn các từ tiêu biểu hằng năm, các chuyên gia Collins theo dõi cơ sở dữ liệu gồm 27 tỷ từ, thu thập từ nhiều nguồn, trong đó có mạng xã hội, nhằm phản ánh những thay đổi liên tục của tiếng Anh.