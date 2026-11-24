Tuyên truyền pháp luật tại các khu công nghiệp

Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, số lượng công nhân, người lao động tại các KCN trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng tăng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT, ATGT và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ở KCN. Trước thực tế đó, các địa phương và lực lượng chức năng có KCN trên địa bàn đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người lao động.

KCN Texhong Hải Hà, xã Quảng Hà có số lượng công nhân, người lao động đông. Hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, nên nhu cầu đi lại, sinh hoạt và giao dịch của người lao động hàng ngày là rất lớn. Chính vì vậy, cũng đặt ra cho chính quyền địa phương yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT, ATGT, nhất là trong các thời điểm cao điểm sản xuất cuối năm như hiện nay.

Nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ cơ sở, Công an xã Quảng Hà đã phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại KCN Texhong Hải Hà, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp và công nhân đang làm việc tại KCN. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào các quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ mà còn mở rộng phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến đời sống, công việc của người lao động, công tác đảm bảo ANTT.

Công an xã Quảng Hà phối hợp cùng Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tuyên truyền pháp luật tại KCN Texhong Hải Hà.

Thiếu tá Ngô Kim Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Quảng Hà cho biết: Tại các buổi tuyên truyền, ngoài việc phổ biến kiến thức về Luật Trật tự, ATGT đường bộ, lực lượng chức năng còn chú trọng giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong KCN. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm có thể diễn biến phức tạp, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu việc làm, thu nhập và những mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ công nhân tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc chủ động tuyên truyền, cảnh báo và nâng cao tinh thần cảnh giác cho người lao động là hết sức cần thiết.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng hóa tăng cao, nhiều doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng ca để đáp ứng tiến độ đơn hàng. Cùng với đó, số lượng công nhân di chuyển đến nơi làm việc và trở về nhà trong các khung giờ cao điểm cũng gia tăng. Áp lực về mật độ phương tiện, thời gian di chuyển và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người lao động đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật ANTT, lực lượng CSGT chú trọng tuyên truyền những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như: Vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông và các quy tắc an toàn khi lưu thông trên đường... Đây đều là những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với hoạt động đi lại hằng ngày của công nhân.

Công an phường Cẩm Phả thống nhất kế hoạch tuyên truyền pháp luật vào dịp cuối năm cho công nhân ở KCN với cán bộ khu phố trên địa bàn.

Trung tá Vũ Khắc Trung, Đội phó Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh cho biết: Công tác tuyên truyền pháp luật tại các KCN tiếp tục được lực lượng chức năng đẩy mạnh, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ sắp tới. Thông qua đó, lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao nhận thức của người lao động, góp phần kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền tập trung, việc bảo đảm ANTT tại các KCN còn đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa công an địa phương, lực lượng CSGT và các doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần chủ động lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt, giao ban, phổ biến nội quy lao động, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ANTT.

Việc đưa công tác tuyên truyền pháp luật đến tận KCN không chỉ giúp người lao động nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định.