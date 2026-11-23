Hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Bình Liêu

Thiết thực triển khai đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026)”, sáng 23/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bình Liêu phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà nhân đạo và trao sinh kế cho hộ gia đình ông Sằn A Sạch, thôn Khe Vằn, xã Bình Liêu, với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Đoàn tổ chức trao kinh phí xây dựng Nhà nhân đạo và trao sinh kế cho hộ gia đình ông Sằn A Sạch với tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng.

Gia đình ông Sằn A Sạch thuộc diện hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng.

Để giúp gia đình từng bước ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế, chương trình đã huy động nguồn lực từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cùng sự đồng hành, hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Uông Bí và Công ty TNHH Khu Công nghiệp Hải Hà Việt Nam.

Các đại biểu khởi công xây nhà cho gia đình ông Sằn A Sạch.

Cùng với việc khởi công xây dựng nhà ở, gia đình ông Sằn A Sạch còn được trao hỗ trợ sinh kế gồm 5 con lợn và 160 con gà giống. Đây là nguồn lực thiết thực giúp gia đình có thêm điều kiện chăn nuôi, tạo thu nhập bền vững và vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Bình Liêu.