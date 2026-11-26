Tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ UBND thành phố để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong tháng 11.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

11 tháng năm 2026, KT-XH của thành phố tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 40,82%, lũy kế 11 tháng tăng 26,12% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ yếu, với mức tăng tháng 11 đạt 53,54%, lũy kế 11 tháng tăng 44,57%, cao nhất qua các kỳ báo cáo trong năm. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì sản lượng tăng cao, các dự án mới đi vào hoạt động góp phần bổ sung động lực cho tăng trưởng.

Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục sôi động. Hoạt động du lịch duy trì đà tăng trưởng, tháng 11, Quảng Ninh đón gần 1,8 triệu lượt khách, lũy kế 11 tháng, thành phố đón 21,9 triệu lượt khách, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu du lịch đạt 66.522 tỷ đồng, tăng 26,47% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng tăng trưởng về chất lượng, mức chi tiêu của du khách.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 4.600 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng ước đạt 89.552 tỷ, tăng 22,35% so với cùng kỳ, bằng 121,18% dự toán Trung ương giao. Nguồn vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách tiếp tục được thu hút mạnh mẽ, lũy kế đạt hơn 247.058 tỷ đồng; thu hút FDI đạt hơn 1,5 tỷ USD; các KCN, KKT tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư, chiếm gần 97% tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,18%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,55% dân số; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93%; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Tháng 12 - tháng cuối cùng của năm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026. Do vậy, cần tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm với quyết tâm cao nhất.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung còn khó khăn, những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung bảo đảm sản lượng tháng 12 đối với các sản phẩm công nghiệp chủ yếu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ minh chứng, bảo đảm việc đánh giá, xác định kết quả tăng trưởng năm 2026 chính xác, đầy đủ.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao độ, rà soát tiến độ từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo tuần, tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng đã hoàn thành, không để dồn vào cuối tháng, cuối năm; kiểm soát chặt chẽ vốn tạm ứng, đẩy nhanh thu hồi tạm ứng, phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn năm 2026. Kết quả giải ngân cũng là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác GPMB phải tiếp tục được tập trung chỉ đạo, nhất là đối với các dự án còn khối lượng cần hoàn thành trong năm.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ.

Trong công tác thu ngân sách, ưu tiên các khoản thu trực tiếp đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kịch bản thu năm 2026; tập trung thu thuế, phí, đôn đốc các khoản thu từ đất, thuế xuất nhập khẩu; tăng cường kiểm tra, chống thất thu, xử lý nợ thuế, bảo đảm nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ phát triển.

Đồng chí yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố, xây dựng kế hoạch điều hành phát triển KT-XH năm 2027 với các kịch bản tăng trưởng, chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành, địa phương, từng quý và nhiệm vụ có thời hạn rõ ràng, bảo đảm triển khai ngay từ đầu năm; tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển du lịch, hoàn thành các chỉ tiêu về việc làm, an sinh xã hội; chuẩn bị chu đáo các hoạt động dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Với khối lượng công việc lớn trong tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; không để nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài, qua đó tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.