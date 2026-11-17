Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri

Sáng 17/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 6), cùng các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri 4 xã: Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên để thông tin về Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri các xã Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin về Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến xem xét các nội dung báo cáo, thông báo theo quy định và các tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có các nội dung đăng ký bổ sung so với kế hoạch ban đầu.

Các nội dung trọng tâm gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026, kế hoạch năm 2027; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2027; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, quản lý đất đai và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố với ngân sách cấp xã.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đặc biệt, nhiều chính sách mới dự kiến được xem xét tại kỳ họp, như: Hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà; khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao; chính sách hỗ trợ công tác dân số trong tình hình mới.

Cử tri các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH của thành phố thời gian qua. Đồng thời, cử tri đã nêu các kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội dung: Phát triển kinh tế thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu; quan tâm tăng cường thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp Hải Hà 2; xem xét bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 340 kết nối từ bản Nà Lý, xã Quảng Đức với thôn Tài Chi, Trúc Bài Sơn, Pạc Sủi xã Đường Hoa đến xã Bình Liêu; đầu tư, kết nối hệ thống đường giao thông tới KCN cảng biển Hải Hà, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp ảnh hưởng tới đi lại, giao thương tại tuyến đường kết nối xã Đường Hoa đi Hoành Mô và tuyến đường kết nối xã Quảng Tân - Đường Hoa - Quảng Đức; quan tâm, đầu tư phát triển nông sản chủ lực địa phương; đầu tư, nâng cấp quy mô, công suất khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn xã Đường Hoa; quan tâm triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Quảng Hà; quan tâm tới thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Cử tri các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH của thành phố thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, đã thông tin thêm về một số kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách của thành phố thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đều là những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống dân sinh và định hướng phát triển của địa phương. Đồng chí cũng trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của thành phố trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Qua đó, giúp cử tri nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, đồng thời phát huy vai trò giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

Đồng chí mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố; chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển đồng bộ, toàn diện.