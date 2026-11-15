UEFA Nations League: 4 trận đấu cùng khởi tranh lúc 2h45 ngày 16/11

Lúc 2h45' ngày 16/11 (giờ Việt Nam), loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 sẽ diễn ra với 4 cặp đấu đáng chú ý gồm Bỉ-Italy, Croatia-Séc, Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha-Anh. Trong đó, tâm điểm là màn so tài giữa Tây Ban Nha và Anh, cùng cuộc đối đầu giữa Bỉ và Italy có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết tại bảng A1.

Tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League giữa Anh và Tây Ban Nha diễn ra tại London vào thứ Bảy ngày 26/9/2026. Ảnh tư liệu: AP

Tại bảng A3, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 15 điểm sau 5 trận, hơn Anh 3 điểm. Cả hai đội đã chắc suất vào tứ kết, nhưng cuộc đối đầu trực tiếp vẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định ngôi đầu bảng. Ở trận lượt đi, dù được thi đấu trên sân nhà Wembley, đội tuyển Anh vẫn để thua Tây Ban Nha với tỷ số 2-3. Vì vậy, Tam Sư đang quyết tâm giành chiến thắng ở trận tái đấu, dù phải làm khách. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không nhỏ khi Tây Ban Nha đang duy trì phong độ ấn tượng, với 5 trận toàn thắng tại vòng bảng. Tiền đạo trẻ Lamine Yamal, chân sút hàng đầu của đội tuyển tại giải với 4 bàn thắng, cũng có khả năng trở lại sau chấn thương.

Trong khi đó, tại bảng A1, Italy và Pháp cùng có 10 điểm, còn Bỉ đứng thứ ba với 9 điểm. Vì vậy, hai trận Bỉ-Italy và Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành hai suất vào tứ kết. Italy đang có lợi thế sau chiến thắng 3-1 trước Pháp ở lượt trận gần nhất, trong khi Bỉ cũng vừa đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Với khoảng cách chỉ 1 điểm so với hai đội dẫn đầu, Bỉ vẫn còn cơ hội cạnh tranh và trận đấu với Italy được xem là thử thách quyết định đối với đội bóng này.

Ở trận đấu còn lại, Croatia tiếp đón Séc tại bảng A3. Sau khi Tây Ban Nha và Anh đã chắc suất vào tứ kết, cuộc đối đầu này chủ yếu mang ý nghĩa phân định vị trí thứ ba và thứ tư. Croatia hiện có 3 điểm, trong khi Séc chưa giành được điểm nào sau 5 lượt trận. Croatia chỉ cần không thua để chắc chắn giữ vị trí thứ ba.