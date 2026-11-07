UEFA Nations League: Em trai Jude Bellingham lần đầu được gọi lên tuyển Anh, Cole Palmer vắng mặt

Tiền vệ Jobe Bellingham, em trai ngôi sao Jude Bellingham, lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển bóng đá quốc gia Anh để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League (Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu). Trong khi đó, tiền đạo Cole Palmer của Chelsea tiếp tục vắng mặt.

Jobe Bellingham của Borussia Dortmund (trái) tranh bóng với Aleksandar Pavlovic của Bayern Munich trong trận đấu thuộc Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), diễn ra tại Munich, Đức. Ảnh: AP

Theo danh sách được huấn luyện viên Thomas Tuchel công bố ngày 6/11, Jobe Bellingham, 21 tuổi, được trao cơ hội sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund tại Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) mùa này.

Jobe từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh từ U16 đến U21. Nếu được ra sân cùng anh trai Jude Bellingham, hiện thi đấu cho Real Madrid, hai người có thể trở thành cặp anh em đầu tiên cùng thi đấu trong đội hình tuyển Anh kể từ Gary và Phil Neville vào những năm 1990 và 2000.

Đáng chú ý, Jobe được lựa chọn thay cho Kobbie Mainoo, tiền vệ của Manchester United từng góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự World Cup.

Giải thích quyết định này, huấn luyện viên Tuchel cho biết Mainoo đã trải qua giai đoạn khó khăn tại câu lạc bộ và bỏ lỡ nhiều trận đấu. Ngược lại, Jobe duy trì phong độ tốt, thường xuyên đá chính và ngày càng có vai trò quan trọng tại Dortmund.

“Jobe đã tìm được nhịp độ thi đấu phù hợp tại Dortmund. Cậu ấy có khởi đầu mùa giải xuất sắc và tạo được ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi của đội bóng”, ông Tuchel nhận xét.

Trong khi Jobe Bellingham lần đầu có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, Cole Palmer tiếp tục không được triệu tập.

Tiền đạo của Chelsea từng bị loại khỏi đội hình tuyển Anh dự World Cup mùa hè vừa qua. Anh được gọi trở lại trong đợt tập trung tháng trước nhưng sau đó phải rút lui vì gặp vấn đề về thể lực.

Theo huấn luyện viên Tuchel, Palmer nhiều lần vắng mặt trong các đợt tập trung do chấn thương đã ảnh hưởng đến cơ hội của cầu thủ này. Trong khi đó, những người được triệu tập trước đó đã thể hiện tốt và xứng đáng tiếp tục được tin tưởng.

Dù không có tên trong danh sách, Palmer vẫn thi đấu ổn định tại Chelsea khi đá chính trong tất cả các trận đấu của đội bóng tại Giải Ngoại hạng Anh mùa này và ghi được 5 bàn thắng.

Ông Tuchel khẳng định quyết định không triệu tập Palmer không xuất phát từ lý do cá nhân và cơ hội trở lại đội tuyển vẫn rộng mở. Tuy nhiên, cầu thủ Chelsea sẽ phải chờ đến năm 2027 để có cơ hội tiếp theo.

Ngoài Palmer, tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United và Phil Foden của Manchester City cũng không được triệu tập lần này.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Josh King của Fulham lần đầu tiên có tên trong danh sách đội tuyển Anh.

Theo lịch thi đấu UEFA Nations League, đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Croatia trên sân Wembley ngày 12/11, trước khi làm khách trên sân của Tây Ban Nha tại Madrid ngày 15/11.

Hai trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục đánh giá lực lượng, đồng thời tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ như Jobe Bellingham khẳng định năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách đội tuyển Anh được triệu tập Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United). Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milan), Ben White (Arsenal). Tiền vệ: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal). Tiền đạo: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).