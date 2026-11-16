Anh chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của Tây Ban Nha tại Nations League

Đội tuyển Anh đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ngay trên sân khách trong trận đấu thuộc UEFA Nations League ngày 15/11, qua đó chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ. Tiền đạo Harry Kane tiếp tục ghi bàn, góp phần giúp tuyển Anh vươn lên dẫn đầu bảng A3 trước vòng tứ kết.

Cầu thủ Harry Kane của đội tuyển Anh (giữa, bên trái) ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền vào lưới thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha trong trận UEFA Nations League giữa

﻿Tây Ban Nha và Anh tại Madrid, ngày 15/11/2026. Ảnh: AP

Trong cuộc đối đầu tại Madrid, Harry Kane, chủ nhân Quả bóng Vàng, mở tỷ số cho đội tuyển Anh bằng cú sút phạt đền ngay trước khi hiệp một kết thúc. Trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền sau khi Kane bị hậu vệ Pau Cubarsí phạm lỗi, và quyết định được giữ nguyên sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Đây là bàn thắng thứ 93 của Kane trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiếp tục nâng cao kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Anh do chính anh nắm giữ.

Sang hiệp hai, đội tuyển Anh gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 53 khi trung vệ Ezri Konsa đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Declan Rice. Không lâu sau, Jude Bellingham kiến tạo để hậu vệ Ben White lập công, giúp đội khách dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch World Cup, không dễ dàng chấp nhận thất bại. Bước ngoặt xuất hiện khi tiền vệ Elliot Anderson của tuyển Anh bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal.

Từ quả phạt đền sau tình huống này, Mikel Oyarzabal ghi bàn rút ngắn tỷ số. Tiếp đó, Nico Williams tận dụng đường chuyền của Yamal để ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha, đưa trận đấu trở nên căng thẳng trong khoảng 15 phút cuối.

Dù phải thi đấu thiếu người, tuyển Anh vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2, qua đó chấm dứt chuỗi 43 trận liên tiếp không thua của Tây Ban Nha. Kết quả này giúp tuyển Anh vượt Tây Ban Nha để chiếm ngôi đầu bảng A3 Nations League. Trước trận đấu, cả hai đội đều đã giành quyền vào tứ kết.

Ở các bảng đấu khác, đội tuyển Pháp giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng A1. Đội tuyển Bỉ cũng đi tiếp khi đánh bại Italy với tỷ số 4-1.