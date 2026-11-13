Kane nối dài kỷ lục ghi bàn, Tây Ban Nha toàn thắng, Italy đánh bại Pháp trên sân nhà sau 64 năm

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 92 cho đội tuyển Anh, giúp đội nhà đánh bại Croatia 2-1 tại UEFA Nations League ngày 12/11. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau khi vượt qua CH Czech 2-0, còn Italy ngược dòng đánh bại Pháp 3-1, qua đó có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước đối thủ này kể từ năm 1962.

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Harry Kane ghi bàn thắng thứ 92 trong lần ra sân thứ 126 cho đội tuyển Anh, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Croatia. Đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc Kane trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất.

Morgan Rogers mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 24. Croatia gỡ hòa nhờ công của Petar Sucic trước khi Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, ấn định chiến thắng cho tuyển Anh.

Với kết quả này, Anh sẽ phải thắng Tây Ban Nha với cách biệt ít nhất hai bàn trong trận đấu tại Madrid ngày 15/11 nếu muốn giành ngôi đầu bảng A3. Ở lượt đi hồi tháng 9, Tam sư đã để thua đối thủ với tỷ số 2-3.

Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng

Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại CH Czech 2-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại giải đấu và kéo dài chuỗi trận bất bại lên 43 trận. Nếu muốn giành ngôi đầu bảng, đội tuyển Anh sẽ phải chấm dứt mạch thành tích ấn tượng này của đối thủ.

Alex Baena mở tỷ số cho Tây Ban Nha từ chấm phạt đền vào cuối hiệp một. Sang hiệp hai, CH Czech chỉ còn 10 người sau khi Ladislav Krejci bị truất quyền thi đấu. Marc Pubill ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ sáu.

Ở trận đấu khác, Bỉ ngược dòng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ngay trên sân khách. Arda Guler đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, nhưng Kevin De Bruyne và Charles De Ketelaere lần lượt ghi bàn, mang về chiến thắng cho Bỉ.

Italy đánh bại Pháp trên sân nhà sau 64 năm

Các cầu thủ Italy ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Pháp trong trận đấu thuộc

﻿khuôn khổ UEFA Nations League giữa hai đội tại Milan (Italy), ngày 12/11/2026. Ảnh: AP

Italy tạo dấu mốc đáng nhớ khi đánh bại Pháp 3-1 tại sân San Siro, qua đó có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước đối thủ này kể từ năm 1962.

Pháp mở tỷ số ở phút thứ 10 sau sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, Pio Esposito nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 26 với pha dứt điểm từ đường chuyền của Nicolò Cambiaghi. Đây là bàn thắng thứ tám của tiền đạo 21 tuổi cho đội tuyển Italy sau 14 lần khoác áo.

Sang hiệp hai, Pháp có hai lần đưa bóng dội khung gỗ trước khi Italy được hưởng phạt đền ở phút 60. Sau khi Cambiaghi bị Malo Gusto phạm lỗi, Sebastiano Esposito có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên từ chấm 11 m. Tuy nhiên, tiền đạo này lại sút bóng đi chệch khung thành khá xa. Sebastiano Esposito sau đó được thay bằng Federico Dimarco. Cầu thủ vừa vào sân lập tức tạo dấu ấn với đường tạt bóng từ cánh trái, tạo điều kiện để Davide Frattesi dứt điểm, đưa Italy vượt lên dẫn 2-1. Italy được hưởng quả phạt đền thứ hai sau khi Dayot Upamecano phạm lỗi với Antonio Vergara trong vòng cấm. Lần này, Pio Esposito thực hiện thành công với cú sút vào góc thấp bên trái khung thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.