Vân Đồn phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026

Sáng 6/10, UBND đặc khu Vân Đồn tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”. Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ đặc khu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị phát động.

Đợt thi đua được phát động trong bối cảnh Vân Đồn đã đạt nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng năm 2026. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 28,8%, vượt 0,8% so với kịch bản 9 tháng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.981 tỷ đồng, bằng 118,3% kế hoạch năm và 216% so với cùng kỳ.

Công tác kết nạp đảng viên mới đạt 102 đồng chí, hoàn thành 92,73% kế hoạch của cả năm; văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, đặc khu đã hoàn thành công tác sắp xếp thôn, khu phố và tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút phát động đợt thi đua.

Phát động đợt thi đua, UBND đặc khu Vân Đồn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ gồm: Giữ vững tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm từ 25% trở lên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, thương mại; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức ấn nút phát động đợt thi đua “90 ngày đêm”, thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng, tăng tốc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.