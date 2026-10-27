Bứt phá giai đoạn nước rút, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 13%

Không khí thi đua trong những tháng cuối năm đang diễn ra sôi nổi ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công trường, phân xưởng trên địa bàn Quảng Ninh. Với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn thành phố đều đang nỗ lực tập trung tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Mỗi phần việc, mỗi hành động, mỗi nhiệm vụ đều gắn với tiến độ, trách nhiệm và chất lượng rõ ràng, từ đó, không chỉ hoàn thành mục tiêu đã đề ra, mà còn tạo chuyển biến thực chất.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực

Theo số liệu của cơ quan thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh trong quý III đạt 15,04%. Tính chung 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,54%. Với con số này, Quảng Ninh đã đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Đà tăng trưởng của nền kinh tế thành phố tiếp tục được duy trì ở mức cao đã phản ánh nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Quảng Ninh. Đặc biệt, việc duy trì mức tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026 tạo thêm dư địa để Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay, nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất, nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Các nhà thầu thi công dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: Đỗ Phương

Song mức tăng trưởng đã đạt được trong 9 tháng cũng đặt ra yêu cầu cho Quảng Ninh phải tiếp tục duy trì quyết tâm, kỷ luật điều hành và khơi thông mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển để chuyển kết quả tăng trưởng thành chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh bền vững của nền kinh tế thành phố.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, chủ động dự báo tình hình thực tế, sẵn sàng phương án ứng phó với yếu tố bất lợi, Quảng Ninh xác định những tháng cuối năm chính là giai đoạn nước rút tác động trực tiếp đến tăng trưởng của địa phương. Vì vậy, để hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Trọng tâm của đợt thi đua là quyết tâm hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu NSNN trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long.

Cùng với đó, thành phố phát động thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, XNK; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại - du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Đợt thi đua cũng tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững vị trí nhóm đầu về PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS; thúc đẩy KHCN, kinh tế số, kinh tế du lịch, kinh tế di sản, năng lượng, kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đơn vị, địa phương tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, người có công, đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thành xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời của toàn bộ người dân Quảng Ninh trong năm 2026. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục được giữ vững, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Chủ đầu tư cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A ký kết ghi nhớ hợp tác với đại diện nhóm doanh nghiệp liên kết xây dựng nhà xưởng. Ảnh: Việt Hưng

Tại lễ phát động đợt thi đua, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng cụ thể hóa đợt thi đua thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua với phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Thành ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá phải tạo được khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, đô thị thông minh, kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Triển khai đồng bộ, xuyên suốt

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang ra sức thi đua cụ thể hóa mục tiêu bằng những nhiệm vụ, chỉ tiêu và tiến độ rõ ràng.

Tại Chi cục Hải quan khu vực VIII, đơn vị đã phát động thi đua 90 ngày đêm nước rút phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2026. Trong đó, để góp phần hoàn thành mục tiêu tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố năm 2026 đạt trên 100.000 tỷ đồng, chi cục đang rà soát, đánh giá cụ thể từng nguồn thu, nhóm mặt hàng và doanh nghiệp có số thu lớn; tổng hợp, phân tích, nhận diện các yếu tố tác động, nhất là tác động từ chính sách thuế, giá cả, nhu cầu thị trường đến số thu; xây dựng kịch bản thu từng tháng của quý IV sát thực tế và theo dõi, điều hành hằng tuần; chủ động khai thác các nguồn thu mới.

Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác tiếp xúc, đối thoại, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn; tăng cường chống thất thu qua công tác trị giá, phân loại, xuất xứ; đôn đốc, xử lý dứt điểm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu NSNN năm 2026.

Nhằm đảm bảo thông quan hàng hoá ổn định, liên tục, xuyên suốt, chi cục cũng bám sát tình hình hàng hóa, doanh nghiệp và lưu lượng phương tiện, hành khách tại các cửa khẩu, cảng biển, lối mở, địa điểm kiểm tra hàng hóa; có phương án bố trí nhân lực, trang thiết bị bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc vào thời điểm cao điểm cuối năm và dịp trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa hải quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, nắm sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, nhất là dịp cuối năm và trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

Tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tham mưu Ban Chỉ đạo 389 thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kiểm soát năm 2026.

Thiết bị chuyên dụng nhập khẩu qua Cửa khẩu Hoành Mô.

Bên cạnh đó, chi cục cũng nỗ lực hoàn thành 100% nhiệm vụ hành động 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và khắc phục dứt điểm những tồn tại về an ninh mạng; hoàn thiện các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo an toàn trong thực thi nhiệm vụ; giám sát, vận hành an toàn, ổn định các hệ thống công nghệ thông tin.

Để hoàn thành dự toán do Trung ương và thành phố giao, trong những tháng cuối năm này, ngành Thuế đang bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc; triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý; chống thất thu ở những lĩnh vực có rủi ro về thuế như bất động sản, xăng dầu, xây dựng, tài nguyên khoáng sản... Đồng thời, phối hợp với Sở NN&MT và các địa phương rà soát kịch bản thu tiền sử dụng đất, nắm bắt lộ trình để kịp thời ban hành thông báo nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ. Trong đó, đơn vị tiếp tục phân công quản lý nợ thuế đầy đủ ngay khi có khoản nợ, phân loại nợ thuế, ban hành thông báo tiền thuế nợ, áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, công khai thông tin người nợ thuế. Giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định đối với hồ sơ gia hạn nộp thuế, xoá nợ, nộp dần tiền thuế... để hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu, tạo nguồn thu cho NSNN.

Lãnh đạo Thuế thành phố gặp gỡ trao đổi với đại diện doanh nghiệp FDI.

Thuế thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo đối với công tác quản lý thuế trong các khâu từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế cho tới xử lý nợ. Đơn vị sẽ hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới; tăng cường hướng dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thụ hưởng chấp hành nghiêm các nghĩa vụ tài chính; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về việc không sử dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp tục khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế thành phố, cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn thành phố đạt 64.397 tỷ đồng, bằng 114% dự toán pháp lệnh, bằng 166% so cùng kỳ năm 2025. Như vậy, số thu nội địa đã hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh giao của cả năm. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND thành phố, số thu nội địa năm 2026 phải đạt trên 75.000 tỷ đồng. Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, Thuế thành phố phấn đấu số thu nội địa đạt 85.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngành Thuế đã đánh giá, phân tích, phân bổ chỉ tiêu đến từng tổ, từng sắc thuế, từng địa bàn; thường xuyên phân tích, đánh giá các khoản thu còn thấp để kịp thời đề ra giải pháp phù hợp; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, siết chặt quản lý nợ, qua đó, không chỉ hoàn thành số thu nội địa, mà còn đảm bảo tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt trên 13%.

Cùng với các cơ quan, đơn vị, những ngày này, trên các công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương, sôi nổi, nhộn nhịp. Tinh thần thi đua “vượt nắng, thắng mưa” đang được lan tỏa trên công trường, cùng mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng từng hạng mục.

Tiếng máy nổ giòn, những chuyến xe chở vật liệu nối nhau vào công trường; máy xúc, máy ủi, cần cẩu liên tục vận hành; những người thợ hăng say lao động. Mỗi mét đường được hoàn thành, mỗi công trình được về đích, mỗi hạng mục được đẩy nhanh thêm một bước sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Toàn cảnh Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh).

Tại Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh), trên diện tích hơn 4.100m², hai khối nhà cao 10 và 18 tầng đang từng bước vươn lên. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hình thành một không gian sống văn minh, xanh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Đơn vị thi công duy trì 3 ca, 4 kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, bám từng vị trí trên công trường. Phía sau những tầng nhà đang vươn cao là mục tiêu đưa thêm những căn hộ chất lượng, phù hợp đến gần hơn với người dân, nhất là các nhóm đối tượng có nhu cầu về nhà ở.

Anh Nguyễn Đăng Ninh, Chỉ huy trưởng công trường (Công ty CP Đầu tư xây dựng Gicons) cho biết: Dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân nên đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực, song chúng tôi duy trì khoảng 100 công nhân mỗi ca thi công phần thô của 2 toà nhà. Chúng tôi dự kiến sẽ cất nóc công trình trong tháng 12/2026.

Theo Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) Nguyễn Văn Chinh, thực hiện chỉ đạo của thành phố về đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, việc hoàn thành chỉ tiêu của năm 2026 mà Chính phủ giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ Sở Xây dựng đặt ra trong đợt thi đua này.

Theo đó, Sở thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công. Đối với các dự án chưa khởi công, Sở tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, phấn đấu trong quý IV khởi công tối thiểu 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhà ở xã hội của lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân. Đồng thời, tham mưu, đôn đốc và phối hợp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm cùng các cấp, ngành hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026.