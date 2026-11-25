Văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Trong dòng chảy của toàn cầu hóa, khi công nghệ số và những xu hướng văn hóa mới ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không ít giá trị truyền thống vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vậy làm thế nào để văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự hiện diện trong cuộc sống hôm nay? Làm mới văn hóa truyền thống đến đâu để vừa phù hợp với thị hiếu hiện đại, vừa không đánh mất bản sắc vốn có?

Chương trình Radio kết nối với sự tham gia của bạn Vũ Hương Giang, phường Mạo Khê - chủ nhiệm Câu lạc bộ hát xẩm, một người trẻ dành nhiều tâm huyết cho việc tìm hiểu, thực hành và lan tỏa loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo này.