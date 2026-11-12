Tự hào người thợ mỏ

Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã được hun đúc qua những năm tháng đấu tranh gian khổ, qua lao động sản xuất và hành trình xây dựng, phát triển của ngành Than. Trong dòng chảy ấy, có những người thợ mỏ rời hầm lò, khoác ba lô ra chiến trường, viết tiếp câu chuyện của người công nhân trong những năm tháng kháng chiến. Cũng có những gia đình, qua nhiều thế hệ, vẫn gắn bó với nghề mỏ, mang theo niềm tự hào và trách nhiệm với công việc của cha ông. Chương trình Radio kết nối cùng gặp gỡ những nhân chứng và những người thợ mỏ của các thế hệ khác nhau, để nhìn lại một chặng đường lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về lòng quả cảm, tình yêu nghề và cách truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ trong cuộc sống hôm nay.

Chương trình có sự tham gia của CCB Bùi Duy Thinh, Trưởng Ban liên lạc Binh đoàn Than; kỹ sư địa chất Nguyễn Quang Huy, Bí thư Chi đoàn Phòng Trắc địa – Địa chất, Công ty Than Mạo Khê – TKV, người thuộc gia đình có bốn thế hệ gắn bó với nghề mỏ.