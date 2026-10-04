Làm thế nào để thực tiễn trở thành thước đo thực chất, vừa là “phép thử” năng lực, vừa là “điểm tựa” tinh thần cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại Quảng Ninh? Tọa đàm “Để thực tiễn là thước đo cán bộ” với sự tham gia của các khách mời: Ông Nguyễn Đức Hà – Nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương, Giảng viên cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bà Phạm Thị Thùy Hương – Phó giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Quảng Ninh; Bà Phan Thị Hải Hường – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Hà Tu.