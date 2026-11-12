Xã Quảng Đức phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026

Sáng 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Đức tổ chức chương trình phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Đức tiếp nhận ủng hộ ngay sau lễ phát động.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, huy động các nguồn lực chung tay chăm lo, hỗ trợ hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” xã Quảng Đức năm 2026. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp đỡ các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Đức đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thôn, bản trên địa bàn. Những đóng góp thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua chương trình, xã Quảng Đức mong muốn tiếp tục huy động sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, tạo thêm nguồn lực để chăm lo đời sống cho hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.