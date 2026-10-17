Bài toán canh tác vùng chè ở Quảng Đức

Xã Quảng Đức hiện có 114ha chè. Nếu trước đây toàn bộ diện tích chè này là vùng nguyên liệu của thương hiệu chè Đường Hoa, thì nay cây chè Quảng Đức đang được định vị ở vị trí, vai trò và giá trị mới. Trên cơ sở này, xã Quảng Đức đang tìm hướng phát triển vùng chè của mình một cách xứng tầm.

Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức phân tích: Dự thảo kế hoạch phát triển vùng chè được xã Quảng Đức đưa ra có một số điểm mới, đó là tăng tỷ lệ chè giống mới, tăng diện tích chè trồng mới, bao gồm trồng trên đồi và tăng hàm lượng sản phẩm chè qua chế biến, ưu tiên chế biến sâu. Nếu làm tốt điều này, Quảng Đức sẽ mở ra dư địa rất lớn để phát triển cây chè, gia tăng giá trị từ cây chè và sẽ có thương hiệu chè cho riêng Quảng Đức, tạo cơ hội cạnh tranh, vận hành sản phẩm chè thành hàng hoá theo đúng nguyên lý của nền kinh tế thị trường…

Một khu vực trồng chè trên đồi thấp mang lại sản lượng chè lớn của xã Quảng Đức.

Thực tế hiện nay vùng chè Quảng Đức đang đúng nghĩa là vùng nguyên liệu của chè Đường Hoa. Trong bối cảnh trước đây, hiện trạng này là phát triển đúng hướng, là nền tảng của sản xuất lớn, tuy nhiên hiện nay, đã bắt đầu phát sinh vấn đề về sự thiếu đồng bộ, thống nhất giữa các hộ trồng chè, giữa các vùng chè và hơn hết là nảy sinh bất cập giữa người sản xuất ở vùng chè Quảng Đức với cơ sở chế biến, vốn đang tập trung chủ yếu ở xã Đường Hoa.

Bà Đào Thị Bính chủ cơ sở chế biến trà Loan Bính (xã Quảng Đức) chia sẻ: Đã là cơ sở chế biến thường phải gắn với vùng nguyên liệu. Như vậy thì việc áp dụng quy chuẩn, quy trình trồng, chăm sóc và thu hái chè mới đảm bảo, cơ sở chế biến chè mới hoạch định được về chất lượng và sản lượng chè nguyên liệu để từ đó quyết định đầu tư hạ tầng thiết bị chế biến cũng như xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, giải bài toán về hình thành sản phẩm gì, bán cho ai.

Toàn xã Quảng Đức hiện nay mới có cơ sở chế biến trà Loan Bính hoạt động và đạt quy mô ở mức trung bình. Sản phẩm trà nõn Loan Bính, hồng trà Loan Bính đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao, tuy nhiên số lượng sản phẩm ở cơ sở chế biến này tạo ra không lớn, chỉ đáp ứng được một lượng nhỏ nhu cầu tiêu thụ trà sản xuất theo quy trình VietGAP trên địa bàn xã.

Một số cơ sở chế biến trà khác có quy mô hộ gia đình, hiệu quả sản xuất cũng nhỏ lẻ. Trong khi phần lớn diện tích chè hiện có của Quảng Đức đều là chè trưởng thành, đang cho thu hoạch và đã được cải tạo giống, mang lại sản lượng lớn chè nguyên liệu đạt chất lượng cao. Cùng với đó, dư địa mở rộng vùng sản xuất chè của Quảng Đức là rất lớn, cho phép địa phương xây dựng kế hoạch dài hơi với cây chè.

Quảng Đức hiện có 114ha trồng chè và dư địa mở rộng vùng chè của xã còn rất lớn.

Ông Phạm Quốc Hương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Quảng Đức cho biết: Chỉ tính diện tích chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng chè của xã Quảng Đức đã là khoảng 100ha. Trong kế hoạch, từ nay đến năm 2030, mỗi năm Quảng Đức mở rộng 5-15ha trồng chè. Riêng vùng đồi thấp của Quảng Đức rất rộng lớn, lại phù hợp với cây chè, từ hàng chục năm trước đã là đất trồng chè, tạo ra sản phẩm chè đồi có hương vị rất riêng. Vì vậy nếu chính sách cho phép chuyển đổi sang trồng chè, Quảng Đức sẽ có một vùng chè đồi tiềm năng, là điểm cộng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến và phát triển sản phẩm chè trên địa bàn.

Được biết trong quý III vừa qua, xã Quảng Đức đã mời gọi một số doanh nghiệp khảo sát và đầu tư chế biến chè trên địa bàn. Đã có doanh nghiệp thể hiện thiện chí đầu tư, triển khai ngay các hoạt động khảo sát thực tế, thử chất lượng chè và đề xuất với địa phương phương án đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến. Đây được cho là tín hiệu tích cực trong việc phát triển vùng chè trên địa bàn trong bối cảnh mới hiện nay của xã Quảng Đức, kỳ vọng đưa cây chè trên địa bàn trở thành loại cây trồng chủ lực, có giá trị cao, đủ sức cạnh tranh với các vùng chè lân cận và phát triển vững vàng trên thị trường.