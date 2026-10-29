Quảng Đức đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật

Để đưa đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thời gian qua, xã Quảng Đức đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật trong công tác giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội từ cơ sở, xã Quảng Đức thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng nòng cốt trên. Các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn về trách nhiệm của UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện chỉ đạo điểm về hòa giải ở cơ sở; đồng thời được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống thực tế và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Xã Quảng Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật (tháng 10/2026).

Ông Trần Văn Bảy, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi trong thôn có xích mích hay tranh chấp đất đai, chúng tôi chủ yếu khuyên can và đôi khi còn lúng túng vì chưa nắm vững các quy định pháp luật cụ thể. Nhưng nay tham gia các hội nghị phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tôi đã biết cách vận dụng đúng điều luật, phân tích phải trái giúp bà con hiểu. Nhờ đó, các mâu thuẫn nhỏ đã được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc đơn thư khiếu kiện vượt cấp”.

Xã Quảng Đức hiện có 25 tổ hòa giải với 112 hòa giải viên. Nhờ được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống nên các Tổ Hòa giải cơ sở đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được triển khai một cách toàn diện, địa phương đã linh hoạt khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Các nội dung tuyên truyền được số hóa thành các video ngắn, infographic, bài viết trực quan đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các nhóm zalo cộng đồng dân cư. Các hình thức tuyên truyền trực tiếp, thi tìm hiểu pháp luật hay kết hợp trợ giúp pháp lý lưu động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được duy trì hiệu quả, đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân.

Các hòa giải viên xã Quảng Đức trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống thực tế tại cơ sở.

Đặc biệt, với đặc thù là xã biên giới, công tác tuyên truyền PBGDPL được đặc biệt chú trọng với đồng bào dân tộc thiểu số qua các nội dung liên quan đến phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan.

Ông Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: “Thời gian tới, bám sát sự chỉ đạo của thành phố, xã tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung lẫn phương thức tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền trọng tâm: Luật Đất đai, các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên không gian mạng. Chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến dễ tiếp cận với người dân. Mục tiêu cao nhất là làm sao để công tác tuyên truyền PBGDPL không chỉ dừng lại ở việc “phổ biến cho biết” mà phải chuyển hóa thành ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành của mỗi người dân và doanh nghiệp”.

Đặc biệt, địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp và trợ giúp pháp lý chuyên đề dành riêng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó góp phần phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ logistics, công nghiệp phụ trợ và sản xuất gắn với các hoạt động XNK.

Với cách làm chủ động, sáng tạo và sát thực tiễn trong công tác tuyên truyền PBGDPL của xã Quảng Đức đã tạo những hiệu ứng xã hội tích cực và thu dần khoảng cách giữa pháp luật với đời sống thực tiễn của nhân dân.