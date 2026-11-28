Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương

Thời gian qua, MTTQ các cấp tại 9 xã, phường biên giới của thành phố Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó, đồng bào tích cực chấp hành pháp luật về bảo vệ biên giới, thi đua phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng các thôn, bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trên địa bàn xã Hoành Mô có tuyến biên giới dài 30,7km với 23 cột mốc, trải dài qua 5/6 thôn, bản. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, công tác tuyên truyền đã được xã triển khai đồng bộ qua nhiều kênh như: Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hội nghị tiếp xúc cử tri, phát tờ rơi và đăng tải trên mạng xã hội...

Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới cho người dân thôn Phai Làu.

Nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Thay vì chỉ truyền đạt lý thuyết khô khan, hai đơn vị đã vận dụng linh hoạt phương châm “Người thật, việc thật”, lấy các vụ việc thực tế tại địa phương trước đây làm dẫn chứng sinh động. Nhờ vậy, nhận thức của quần chúng nhân dân về đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới có chuyển biến rõ nét.

Bà Chìu Mùi Sám (thôn Phai Làu) chia sẻ: Nhờ được MTTQ và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, tôi luôn nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt quy định khu vực biên giới; không tiếp tay hay bao che cho buôn lậu, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tích cực giữ gìn an ninh trật tự, cùng Bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Theo chị Chu Thị Hạnh, Bí thư Đoàn xã Hoành Mô, thời gian qua, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc vi phạm liên quan đến đường biên, mốc giới. Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tội phạm và buôn lậu, giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, xử lý.

Không chỉ làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, MTTQ các xã, phường biên giới còn tích cực vận động nhân dân khai thác lợi thế về thổ nhưỡng, cảnh quan để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Ban công tác Mặt trận thôn Bản Chuồng (xã Lục Hồn) vận động người dân mở rộng diện tích trồng dong riềng để nâng cao thu nhập.

Anh Lý Minh Nghị, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chuồng (xã Lục Hồn), chia sẻ: Sau sáp nhập, thôn có 180 hộ dân và dư địa phát triển được mở rộng. Trên địa bàn thôn có hai điểm tham quan gồm cánh đồng lúa chín, vùng trồng dong riềng cùng tuyến tham quan đường biên, cột mốc, rất thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ. Vì vậy, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ tích cực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Tày từ trang phục đến hát then - đàn tính; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và dịch vụ du lịch. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, nếp sống ngày càng văn minh hơn; nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng.

Bà Hoàng Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lục Hồn, cho biết: Trong năm 2026, nhằm chỉnh trang không gian và phát triển hạ tầng vùng biên, MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất. Kết quả, toàn xã có 68 hộ tự nguyện hiến gần 1ha đất cùng nhiều cây cối, hoa màu trị giá trên 900 triệu đồng, thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân vì lợi ích chung.

Song song đó, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" cũng thu hút gần 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân dọn vệ sinh môi trường tại các thôn, bản, trục đường chính; việc treo cờ Tổ quốc cũng được triển khai đồng bộ. Khi mỗi mái nhà chủ động treo cờ, không gian biên giới không chỉ được giữ gìn bằng đường tuần tra hay cột mốc bê tông, mà còn được bồi đắp từ niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của chính người dân bản địa.

Từ những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, MTTQ các xã, phường vùng biên đang cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trở thành điểm tựa giúp bà con phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự. Sức mạnh đại đoàn kết và "thế trận lòng dân" nhờ đó ngày càng bền chặt, tạo nền tảng vững chắc cho một tuyến biên giới hòa bình và phát triển.