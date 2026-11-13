Phường Hiệp Hòa: Hơn 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Chiều 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Hòa tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Tuần lễ Văn hóa và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Các tổ chức, cá nhân, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ quỹ.

Hưởng ứng lời phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia đóng góp. Ngay tại chương trình, phường Hiệp Hòa đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được địa phương phân bổ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Tại lễ phát động, phường Hiệp Hòa đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng.

Thời gian qua, phường Hiệp Hòa tập trung huy động nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo cho người nghèo, nhất là hỗ trợ nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn. Riêng năm 2026, địa phương đã huy động trên 1,04 tỷ đồng xây dựng 13 căn nhà; trong đó, 7 căn đã hoàn thành, bàn giao cho các gia đình. Những ngôi nhà mới giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hiện trên địa bàn vẫn còn những trường hợp cần được hỗ trợ như nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi cô đơn và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục là giải pháp thiết thực để địa phương mở rộng đối tượng chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội.

Lễ phát động góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo. Qua đó, phường Hiệp Hòa tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.