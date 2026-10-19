Xã Quảng Đức triển khai mô hình trồng chè Hương Bắc Sơn

Ngày 19/10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Đức tổ chức cấp phát cây chè giống Hương Bắc Sơn đợt 2 cho các hộ dân tham gia mô hình trồng mới chè Hương Bắc Sơn năm 2026 trên địa bàn xã.

Mô hình được xã Quảng Đức triển khai quy mô 5ha, có tổng số 35 hộ dân tham gia, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và từng bước xây dựng vùng chè chất lượng cao tại địa phương. Kế hoạch của xã là hỗ trợ tổng cộng 125.000 cây giống cùng 11 tấn phân bón hữu cơ cho các hộ dân.

Người dân tham gia mô hình trồng chè Hương Bắc Sơn nhận hỗ trợ cây giống và phân bón hữu cơ.

Sau khi hoàn thành việc cấp phát cây giống và phân bón, xã tiến hành tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình canh tác theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Việc triển khai mô hình trồng chè Hương Bắc Sơn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành chè, từng bước thay thế những diện tích chè già cỗi, năng suất thấp bằng giống chè có khả năng sinh trưởng tốt. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.