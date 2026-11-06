Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11 (1917-2026), sáng 6/11, Đảng ủy các địa phương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên.

*/ Phường Hà An:

Sáng 6/11, Đảng ủy phường Hà An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh buổi lễ.

Đợt này, Đảng bộ phường Hà An có 10 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí đảng viên Nguyễn Văn Mở, Chi bộ khu phố Hoàng Tân 2 và đồng chí Vũ Thị Nhặt, Chi bộ khu phố Hà An 1, vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hà An vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hà An bày tỏ tri ân sâu sắc và sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các đồng chí chính là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo. Việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ phường Hà An.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà An, đến tận nhà trao Huy Hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Huấn, Chi bộ Khu phố Hà An 1.

Đồng chí mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dù tuổi cao và có những điều kiện khác nhau, nhưng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp chung của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hà An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

*/ Phường Cẩm Phả:

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), sáng 6/11, Đảng ủy phường Cẩm Phả tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng; ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Cẩm Phả có 79 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 35 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển quê hương.

Đồng Vũ Hồng Chương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cẩm Phả, trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng bộ, qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Cẩm Phả ngày càng trong sạch, vững mạnh.

* Phường Hoành Bồ:

Sáng 6/11, Đảng bộ phường Hoành Bồ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và trao tặng bổ sung Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho 34 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Bồ, trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Văn Lộ.

Trong đợt này, có 34 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Cụ thể, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng không thể tham dự buổi lễ.

Thể hiện sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã trực tiếp đến nhà trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng.

Trong đợt này, Đảng bộ phường có 34 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và những đóng góp của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường.

Lãnh đạo Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hoành Bồ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

*/ Phường Mông Dương

Ngày 6/11, Đảng bộ phường Mông Dương tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đợt này, Đảng bộ phường Mông Dương có 10 đảng viên được trao tặng tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoàng Hải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Mông Dương, khẳng định: Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên được nhận, mà còn là niềm vinh dự của gia đình và toàn Đảng bộ, địa phương. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thường trực Đảng ủy phường Mông Dương trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Mông Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

*/ Quảng Tân

Ngày 6/11, xã Quảng Tân đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo xã trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên.

Dịp này, xã Quảng Tân có 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho các đồng chí đảng viên đã có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Biên Thùy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chúc mừng và biểu dương các đồng chí đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình, có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.