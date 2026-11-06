Phường Vàng Danh trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên

​Chiều 6/11, Đảng ủy phường Vàng Danh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên lão thành từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

​Đợt này, Đảng bộ phường Vàng Danh có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

​Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.